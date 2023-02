A2 Girone Sud – La presentazione del ventesimo turno

In attesa delle Final Eight che verranno ospitate da Battipaglia, ventesimo turno per il Girone Sud di Serie A2.

Per il Palagiaccio Firenze test fondamentale contro l’Halley Thunder Matelica (domenica, ore 18): le toscane hanno ritrovato contro Roseto la loro top player Marta Rossini, seppur con minuti ampiamente contingentati. Da valutare se la play-guardia riuscirà a tornare al 100% per la kermesse di Battipaglia, di sicuro lo scontro con una Matelica che ha fatto faticare diverse big (Patti, Battipaglia) è un buon test generale.

La società ospitante della Coppa Italia, l’O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia, gioca contro La Bottega del Tartufo Umbertide (sabato, ore 20): la situazione in casa battipagliese non è eccellente dopo il match-maratona contro Matelica, che ha lasciato diversi strascichi da un punto di vista fisico. Umbre che dal canto loro non se la passano meglio con diverse infortunate, ma che hanno almeno messo al sicuro la zona Playoff battendo Savona: in più, in settimana rinforzo importante con l’arrivo da Moncalieri della play-guardia Samira Berrad

Impegno fuori casa ma nelle corde della Cestistica Spezzina quello contro l’E-Gap Stella Azzurra Roma (sabato, ore 18.30): la formazione ligure cerca punti preziosi per la graduatoria, prima dell’impegno Coppa Italia, contro la giovane formazione di casa in una fase di flessione, che la vede ancora all’undicesimo posto in classifica ma reduce da una brutta sconfitta a Cagliari.

La grande favorita del Girone in ambito Coppa, l’Use Rosa Scotti Empoli, si ritrova contro l’Azimut Wealth Management Savona (sabato, ore 18): per le empolesi partita da non sottovalutare, nonostante Savona sia in striscia aperta di tre ko. La squadra di coach Dagliano ha sempre dato filo da torcere alle avversarie e su singola giornata può impensierire tutti, anche le capoliste del torneo.

Impegno casalingo per l’Alma Basket Patti, che non ci sarà in Coppa ma oggi è una seria candidata al primo posto, soprattutto in caso di passo falso delle toscane: per la formazione siciliana l’ostacolo è una Pall. Vigarano (domenica, ore 19) sempre insidiosa su singola gara, che può impensierire l’Alma in quel del PalaSerranò.

Dopo la scoppola di La Spezia, Basket Girls Ancona torna a casa e attende la Techfind San Salvatore Selargius (sabato, ore 19), che dopo una striscia caldissima di vittorie ha vissuto qualche fisiologico stop, tra cui il -14 interno incassato con Patti. Le giallonere devono vincere per difendere il posto ai Playoff, e devono farlo contro una squadra affamata di punti, che sta ritrovando compattezza e solidità.

In zona salvezza, decisivo lo scontro tra ARAN Cucine Panthers Roseto e Cus Cagliari (domenica, ore 18): le sarde devono vincere per agganciare Roseto, e addirittura sorpassarla con un netto score di 2-0 nei confronti diretti, che assicurerebbe al Cus un notevole vantaggio nello sprint salvezza di fine campionato. La squadra di coach Massimo Romano all’esame più importante, per strappare dei Playout in questo momento decisamente incerti.

AREA COMUNICAZIONE LBF