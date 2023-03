A2 Girone Sud – La presentazione della ventiduesima giornata

Sei partite nel weekend del Girone Sud di Serie A2, complice il rinvio al 12 aprile della sfida tra Cus Cagliari e La Spezia.

Il Palagiaccio Firenze, dopo la vittoria sofferta contro Cagliari, attesa da un altro impegno importante: in Toscana arriva l’O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia (domenica, ore 18). In palio c’è il quarto posto, con chance di terzo in caso di passi falsi di La Spezia: Firenze in cerca di compattezza, l’ultima uscita con Cagliari è stata abbastanza sofferta e dentro casa servirà un netto miglioramento contro una Battipaglia in salute, come dimostrato nella vittoria contro la Stella Azzurra.

La Bottega del Tartufo Umbertide è il nuovo ostacolo per la lanciatissima capolista Use Rosa Scotti Empoli (domenica, ore 18). Empoli è tornata dalla Coppa Italia come un rullo compressore: +23 contro Patti, +25 contro Cagliari. Due vittorie dominanti, mentre Umbertide ha ancora faticato dopo il break del campionato: rimane una squadra ostica dentro casa, per di più motivata dalla bellissima lotta a quattro per tre posti in zona Playoff di fine stagione.

All’inseguimento Alma Basket Patti, che prova a riscattarsi sul campo dell’Azimut Wealth Management Savona (sabato, ore 20). Patti, dopo aver sognato il primo posto, pare adesso avviata verso la seconda testa di serie: che va però difesa dalle siciliane. La sfida contro Savona non è facile, le liguri sono in salute, hanno giocato bene di recente come dimostra la vittoria contro Vigarano e per loro i Playoff sono una possibilità molto concreta.

In apertura di turno, la sfida tra Stella Azzurra Roma e Halley Thunder Matelica (sabato, ore 18.30). Romane che dopo la scoppola rimediata a Battipaglia ospitano delle matelicesi che hanno perso un po’ di ritmo, complici anche i tanti infortuni: contro Ancona ben tre assenti (Cabrini, Zamparini, Iob), al netto delle prodezze di Gramaccioni e Gonzalez in questo momento manca un po’ di profondità.

Basket Girls Ancona, cinque vinte nelle ultime sei, ospita la Pall. Vigarano (sabato, ore 19). Le marchigiane sono in un buon momento, meno limpida questa fase della stagione per Vigarano che anche col ds Bagnoli in panchina non ha invertito la tendenza in una stagione negativa, perdendo contro Savona una partita fondamentale per risalire. Lo spettro ultimo posto è sempre lì, e le emiliane devono vincere per scongiurare ogni rimonta.

Con diverse squalifiche maturate dopo l’epilogo del match contro la Stella Azzurra, un’ARAN Cucine Panthers Roseto in difficoltà ospita la Techfind San Salvatore Selargius (domenica, ore 18). Dopo i fatti della gara contro la Stella Azzurra, tra le conseguenze principali per Roseto non ci sarà in panchina Massimo Romano (tre gare di squalifica), ma il vice Giovanni Montuori. Chance importante in casa per le Panthers che si trovano però a sfidare una Selargius che ha ben figurato nell’ultima uscita contro Umbertide.

AREA COMUNICAZIONE LNP