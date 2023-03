A2 Girone Sud – La presentazione della ventunesima giornata

Ritorna a giocare la Serie A2 dopo il break per la Coppa Italia, col pieno programma di partite valide per il ventunesimo turno.

Nel Girone Sud la prima partita in programma è quella tra Techfind San Salvatore Selargius e La Bottega del Tartufo Umbertide (sabato, ore 15.30). Selargius deve vincere per non rischiare di venir tagliato completamente fuori dai Playoff, mentre Umbertide sogna di mantenere una solida sesta posizione dagli assalti di Matelica e Savona.

La partita più significativa del turno al PalaSammontana, l’Use Rosa Scotti Empoli trova l’Alma Basket Patti (domenica, ore 18). Empoli reduce da una Coppa Italia abbastanza negativa, con l’eliminazione ai quarti: avversario ostico per le toscane, siciliane in momento decisamente splendente e determinate a vendicare lo sgambetto dell’andata, maturato dopo due overtime. C’è anche un’ex per la partita, l’ala biancorossa Stoichkova.

La Cestistica Spezzina ospita un’ARAN Cucine Panthers Roseto decisamente in crisi (domenica, ore 18): anche i recuperi non sono stati favorevoli alle rosetane, con la sconfitta maturata con Savona e quella, tra le polemiche, contro la Stella Azzurra. La Spezia reduce dalle fatiche di Coppa Italia, pronta a rituffarsi nel campionato dove spera di recuperare le infortunate di Coppa (Guzzoni e Zolfanelli)

Trasferta per il Palagiaccio Firenze, reduce dalla batosta in Coppa contro Castelnuovo Scrivia: arriva il viaggio in Sardegna contro il Cus Cagliari (sabato, ore 17), determinato a lasciare la lotta per l’ultima posizione dopo aver raggiunto Roseto, finendole davanti per effetto degli scontri diretti. Gara significativa anche le fiorentine che stanno lottando per il fattore campo al primo turno Playoff.

Derby marchigiano al PalaChemiba, l’Halley Thunder Matelica ospita Basket Girls Ancona (sabato, ore 19). Partita molto sentita per entrambe le squadre, Ancona, che durante il break ha aggiunto Rylichova, deve intraprendere un percorso quasi perfetto per raggiungere il nono posto che significherebbe zona tranquillità, sperando in tanti inciampi di chi sta davanti: complicata anche la situazione di Matelica che deve rimanere dentro la zona Playoff.

O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia torna a giocare in casa con la partita interna contro l’E-Gap Stella Azzurra Roma (domenica, ore 18). La Stella Azzurra può esser un avversario insidioso per la formazione battipagliese non certo al miglior stato di forma fisica: dopo l’assaggio in Coppa, previsto l’esordio in campionato dell’italo-paraguaiana Paola Ferrari. Romane reduci dall’affermazione su Roseto, che ha sicuramente reso più serena la loro classifica.

Non è stata invece una pausa molto serena per la Pall. Vigarano, che ha interrotto il rapporto con coach Massimo Borghi, tra i principali fautori della cavalcata Playoff della scorsa stagione. Le emiliane si ritrovano a sfidare chi i Playoff li sta inseguendo con grande slancio, l’Azimut Wealth Management Savona (domenica, ore 18).

AREA COMUNICAZIONE LBF