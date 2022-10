A2 Girone Sud – La preview della prima giornata

Si riparte! La Serie A2 ricomincia la sua corsa e nel Girone Sud c’è tanta attesa tra novità, matricole e squadre alla ricerca del trampolino di lancio verso la massima serie.

Due squadre sempre attive nella corsa Playoff il Palagiaccio Firenze e la Techfind San Salvatore Selargius, che si sfidano a San Marcellino (sabato, ore 19). Firenze in estate ha allungato notevolmente la sua panchina inserendo tra l’altro una straniera come Peric nei meccanismi, Selargius è partita un po’ a rilento nel suo mercato ma ha piazzato a settembre alcuni annunci importanti come l’arrivo di Makurat e quello di Aispurùa.

Una partita che può regalare emozioni è quella del PalaChemiba tra Halley Thunder Matelica e Cestistica Spezzina (sabato, ore 18.30). Le marchigiane hanno inserito nello scacchiere di coach Cutugno giocatrici come Steggink e Cabrini, per le spezzine invece curiosità per l’esordio di Nerini in posizione di play e per la giocatrice di origini brasiliane Delboni.

E-Gap Stella Azzurra Roma impegnata contro l’Use Rosa Scotti Empoli (sabato, ore 18.30), non il più facile degli esordi per le romane. Empoli ha fatto un mercato importante in offseason con giocatrici reduci dalla promozione come Peresson e Cvijanovic, abituate a contesti vincenti: per la Stella Azzurra, che punta su un organico molto giovane in cui le aggiunte di Prosperi, Madeddu e Bucchieri possono portare ulteriore qualità, l’impatto con la categoria si preannuncia particolarmente insidioso.

Un’altra matricola terribile è la ARAN Cucine Panthers Roseto di coach Romano, che affronta Pall. Vigarano nel posticipo (domenica, ore 18). Roseto ha messo a segno un mercato importante aggiungendo Micovic, Dell’Orto, Manfrè e Kelly su tutte, ma di certo non da meno le emiliane che al gruppo di esterne (con Marchi in più) che ha raggiunto la Semifinale l’anno scorso ha implementato una rinnovata batteria di lunghe con pezzi come Bocola, Olajide e la torre di 2.02 Grymek.

Il Cus Cagliari, come di consueto, aprirà il turno contro la P.F. Umbertide (sabato, ore 15.30). Nuova era in casa umbra, si ricomincia dalle sapienti mani in regia di Pompei e dall’esuberanza di Stroscio, per eguagliare la Finale raggiunta lo scorso anno. Non sarà facilissimo e il test contro Cagliari è già probante perchè il Cus ha aggiunto ottime giocatrici come Paoletti e Giangrasso, oltre alla straniera Stawinska.

Al PalaZauli sfida del Sud tra O.ME.P.S. Givova Battipaglia e Alma Basket Patti (sabato, ore 19.30): Battipaglia ha messo nel gruppo straniere importanti come Alford e Rylichova, intervenendo nel pitturato con una lunga solida come Cutrupi. Patti riparte da diverse scommesse e dal duo Miccio-Botteghi, con la lettone Pilabere che avrà l’importante compito di presidiare il pitturato insieme all’espertissima Sarni.

Non hanno cambiato tantissimo Basket Girls Ancona e Azimuth Wealth Management Savona, che si affrontano nella prima in una ritrovata A2 per le marchigiane (sabato, ore 20.30). Savona ha sostanzialmente confermato l’organico salvatosi la scorsa stagione, mentre l’aggiunta più qualitativa per coach Castorina è forse l’innesto di Bona, che darà sostanza ed esperienza nel pitturato alle biancorosse.

