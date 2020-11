A2 – Giudice e Paolocci on fire, Umbertide batte Nico Basket

Torna subito alla vittoria La Bottega del Tartufo Umbertide e lo fa contro un’altra squadra ambiziosa del campionato. Al Pala Morandi le toscane della Giorgio Tesi Group Nico Ponte Buggianese devono arrendersi alla grinta incessante delle ragazze di coach Michele Staccini. Le bianco-azzurre non si sono perse d’animo dopo il ko subito nel finale del match di domenica scorsa sul parquet di Firenze. Molto equilibrio nel primo quarto che si chiude in parità sul 15-15. Nel secondo periodo le toscane tentano di allungare sul 20-15, ma la PFU non ci sta e pareggia i conti con un tiro dall’arco di Paolocci. Le squadre continuano ad inseguirsi e a dare spettacolo, segno anche dell’alta competitività del campionato. Brividi per una distorsione alla caviglia subita dal capitano di Umbertide Federica Giudice che esce dolorante dal parquet. A metà partita il tabellone recita 31-29 per la PFU. Colpo di scena nel terzo quarto con Giudice che rientra subito sul parquet nonostante l’infortunio, segno della forza di volontà di una ragazza straordinaria, nonché di una giocatrice attaccata ad una maglia che è diventata la sua “seconda pelle”. Ed è proprio Giudice che piazza il canestro del +7, sul punteggio di 44-37. Moriconi allo scadere del terzo periodo mette a segno una tripla da cineteca che porta la PF Umbertide sul 51-42. Nell’ultimo quarto, vietato ai deboli di cuore, la PFU si porta anche sul +13, punteggio di 56-43, ma le toscane non si arrendono e si riavvicinano sul 55-52 con Ramò. Paolocci risponde subito con due triple importanti che tengono a galla le speranze delle padrone di casa. Nel finale un po’ di errori in difesa commessi dalle bianco-azzurre che alla fine hanno la meglio e possono tornare subito a festeggiare. Finisce 70-66.

Top scorer tra le umbertidesi il capitano Federica Giudice con 21 punti, in doppia cifra anche Giorgia Paolocci con 13. Sfiora la doppia cifra Flavia De Cassan che merita di essere menzionata per l’ottimo lavoro in fase difensiva.

La Bottega del Tartufo sale così a quota 8 punti in classifica, in seconda posizione insieme a Selargius, Firenze e San Giovanni Valdarno.

Ora la PFU dovrà affrontare il CUS Cagliari, sempre al Pala Morandi, domenica 8 novembre alle 15:30.

La Bottega del Tartufo Umbertide vs Giorgio Tesi Group Nico Ponte Buggianese 70-66 (15-15, 31-29, 51-42)

Umbertide: Pompei 6, Dell’Olio, Giudice 21, Bartolini ne, Kotnis 7, Speziali ne, Stroscio 2, Moriconi 6, Paolocci 13, Gambelunghe ne, Baldi 6, De Cassan 9. Allenatore: Michele Staccini. Vice: Michele Crispoltoni.

Nico: Nerini, Tintori ne, Giglio Tos 1, Botteghi 9, Modini ne, Puccini, Gianolla 22, Tesi ne, Ramó 19, Frustaci 8, Zelnyte 7. All: Andreoli.

Uff.Stampa PF Umbertide