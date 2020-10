A2- Giudice show, Umbertide espugna La Spezia

La Bottega del Tartufo Umbertide fa due su due dopo aver espugnato La Spezia 78-73. Partenza in salita per la giovane formazione di coach Staccini che subisce anche un meno 19 nel corso del primo periodo. Giudice e compagne non ci stanno ed iniziano a scavare un solco che le porterà alla rimonta. Nel terzo periodo già si vedono i primi segnali con le bianco-azzurre che si riavvicinano sempre di più alle avversarie. Nell’ultimo periodo avviene il sorpasso e da lì in poi sarà dominio PFU, con le spezzine costrette alla resa. Top scorer tra le umbertidesi il capitano Federica Giudice e Beatrice Baldi, rispettivamente con 21 e 17 punti. A La Spezia non bastano i 25 punti di una prodigiosa Hernandez Pepe.

Umbertide torna vittoriosa dalla prima trasferta, dallo stesso impianto nel quale aveva disputato l’ultima partita della passata stagione, interrotta dalla pandemia. La PF Umbertide sale così a quota 4 punti in classifica. Prossimo impegno, domenica 18 al Pala Morandi contro Civitanova.

Carispezia La Spezia vs La Bottega del Tartufo Umbertide 73-78 (28-13, 45-31, 56-53)

La Spezia: Packovski 12, Templari 11, Hernandez Pepe 25, Linguaglossa 16, Giuseppone 4, Moretti ne, Tosi 4, Mori ne, Della Margherita 1, Guerrieri ne, Ratti ne, Sarni ne. All: Corsolini.

Umbertide: Pompei 2, Giudice 21, Kotnis 9, Baldi 17, De Cassan 8, Dell’Olio ne, Bartolini ne, Speziali ne, Stroscio 9, Moriconi 4, Paolocci 8, Gambelunghe ne. All: Staccini. Vice: Crispoltoni.

Uff.Stampa PF Umbertide