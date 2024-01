A2 – Giussano batte Moncalieri con una super Niedzwiedzka

Basket Foxes Giussano – Tecnoengineering Moncalieri 69 – 44 (17-12, 37-22, 54-36, 69-44)

BASKET FOXES GIUSSANO: Diotti* 10 (2/8, 0/1), Pallavicini, Lussignoli 6 (3/5, 0/1), Colico, Manzotti* 10 (4/5, 0/4), Crippa 2 (1/2 da 2), Sorrentino, Niedzwiedzka* 20 (2/6, 4/9), Bonadeo* 8 (1/3 da 2), Gatti* 13 (6/11 da 2). Allenatore: Corno A.

Tiri da 2: 19/44 – Tiri da 3: 4/16 – Tiri Liberi: 19/26 – Rimbalzi: 44 11+33 (Niedzwiedzka 9) – Assist: 16 (Bonadeo 9) – Palle Recuperate: 9 (Diotti 2) – Palle Perse: 12 (Manzotti 3)

TECNOENGINEERING MONCALIERI: Carnevale Schianca, Cordola 6 (3/5, 0/1), Giordano 4 (2/7 da 2), Zanoni, Landi* 3 (0/2, 1/3), Mitreva* 7 (1/5, 1/7), Iagulli, Salvini* 14 (7/8, 0/2), Ramasso, Jakpa*, Cicic* 10 (3/5, 1/6). Allenatore: Terzolo P.

Tiri da 2: 16/39 – Tiri da 3: 3/20 – Tiri Liberi: 3/6 – Rimbalzi: 38 7+31 (Cordola 6) – Assist: 12 (Landi 3) – Palle Recuperate: 6 (Landi 3) – Palle Perse: 19 (Cordola 5) – Cinque Falli: Jakpa

Partita casalinga delicata per le Foxes Giussano di coach Aramini reduci dall’inopinata sconfitta contro Basket Roma. Nel primo quarto le piemontesi tengono botta al primo allungo Foxes. E’ nella seconda metà del secondo quarto che le brianzole piazzano il break decisivo dopo che Moncalieri si era riavvicinata con un mini parziale di 4-0. Ma dal 15° minuto in poi, nonostante i problemi di falli di Niedzwiedzka, le Foxes con difesa, transizione e sfruttando il bonus esaurito delle gialloblu piemontesi allungano sul 37-22 di fine primo tempo. Nella ripresa le ragazze di coach Terzolo non riescono a ricucire il gap a causa della difficile serata al tiro della coppia Mitreva (2/12) e Cicic ( 4/11) ed allora le Foxes giocando molto più di squadra rispetto al recente passato conquistano i due punti rendendo gli ultimi 10 minuti un periodo di intero garbage time in cui si fanno notare Salvini da una parte con una serie di canestri dalla media e l’ottimo gioco corale delle Foxes dall’altra. Punteggio finale dice 69-44 a favore del Basket Foxes.



UFF.STAMPA BASKET FOXES GIUSSANO