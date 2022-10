A2 – Gramaccioni e Gonzales trascinano Matelica, domata Vigarano

Nella terza giornata del campionato di serie A2 femminile di basket, la Halley Thunder Matelica è tornata prontamente alla vittoria superando con un ampio 82-66 la Pallacanestro Vigarano al termine di un match sempre condotto e in crescendo nel corso dei quaranta minuti, fino a raggiungere un massimo vantaggio di +21 al 39’.



La squadra di coach Orazio Cutugno ha costruito il successo grazie ad una attenta difesa che ha costretto le avversarie a 19 palle perse, innescando da qui rapidi contropiede e un notevole numero di possessi offensivi (91 a 52 la differenza di valutazione tra le due formazioni) in cui si sono esaltate le esterne Gonzalez, Cabrini e Gramaccioni (tutte e tre in doppia cifra per punti). Ma citare solo le giocatrici che sono emerse a livello realizzativo non sarebbe giusto nei confronti del resto del gruppo Thunder, che si è mosso all’unisono sia in fase difensiva con undici ragazze ruotate da coach Cutugno, sia in attacco con ognuna che ha portato un contributo utile alla causa: dai 12 rimbalzi di Steggink, alla precisione al tiro di Iob e Grassia, alle triple chirurgiche di Zamparini e così via fino a chi è stata utilizzata meno minuti fornendo ugualmente sostanza e impegno. Matelica, dicevamo, ha sempre condotto: di poco nei primi 18 minuti, poi sul finire del secondo quarto è riuscita ad imprimere un primo allungo di sette punti, andando al riposo lungo sul 36-29. Vigarano, priva della polacca Grymek, ha in Sorrentino la giocatrice più intraprendente della prima metà di gara. Nel terzo quarto, poi, la Halley Thunder inizia ad allargare la forbice con Iob e Zamparini (56-41 al 29’), e solo alcuni errori di troppo ai liberi (sarà appena 16/28 di squadra per Matelica alla fine) non permettono alle biancoblù di ampliare ulteriormente il “gap” nel corso di questa frazione.

All’inizio dell’ultimo quarto Cabrini dà alla Halley Thunder il +17 (60-43 al 31’), ma Vigarano ha il merito di non mollare e, grazie a due triple ravvicinate di Cecili (probabilmente la migliore del suo team), di accorciare sul 66-57 al 35’.

A questo punto per Matelica si mettono ulteriormente in moto le esperte Cabrini e Gonzalez che a suon di canestri e assist (saranno ben 8 per l’argentina) spaccano definitivamente la partita, con Steggink che sigla il massimo vantaggio sul +21 al 39’ (82-61).

Il tabellone conclusivo recita 82-66 per la gioia delle biancoblù di casa che salgono a quota quattro punti in classifica con un bilancio di due vittorie e una sconfitta nelle prime tre giornate.

Le dichiarazioni di Orazio Cutugno, allenatore della Halley Thunder Matelica. «Ci aspettavamo una partita così tirata, e lo è stata nonostante il nostro allungo. Avevamo come obiettivo la continuità di rendimento nel corso dei 40’ e direi che le ragazze ci sono riuscite, facendosi trovare pronte ogni volta che Vigarano ha provato a salire di tono in difesa e anche con alcune giocate importanti in attacco. Tutte sono rimaste sempre concentrate e ciò fa piacere perché abbiamo lavorato tutta la settimana per questo, i frutti si sono visti. Abbiamo sbagliato pochissimo in difesa e da qui abbiamo preso tutta l’energia per esprimerci in attacco».

Halley Thunder Matelica – Pall. Vigarano = 82-66

Halley Thunder Matelica – Cabrini 17, Stronati, Celani, Grassia 5, Steggink 6, Gramaccioni 16, Gonzalez 21, Zamparini 6, Iob 9, Michelini 2, Franciolini, Offor; all. Cutugno

Pall. Vigarano – Edokpaigbe 2, Conte, Sorrentino 18, De Rosa 2, Perini 16, Bocola 5, Olajide 2, Cecili 15, Armillotta, Pepe 3, Marchi 3. All. Borghi

Arbitri – Scaramellini di Colli al Metauro (Pu) e Giardini di Ancona

Parziali – 16-11, 20-18, 20-12, 26-25



Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica