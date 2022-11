A2 – Harakiri Vigarano, Selargius piazza la rimonta vincente

ln Emilia la Techfind esprime una delle migliori prestazioni dall’inizio del campionato e vince in casa della Pallacanestro Vigarano 59-68. Dopo due quarti di sostanziale equilibrio, le sarde dimostrano di volere a tutti i costi i due punti con una grande prova corale nel terzo e soprattutto nel periodo finale. Per Vigarano è la prima sconfitta interna, per Selargius una vittoria che eleva il morale.

LA GARA – Le padroni di casa schierano Sorrentino, Perini, Bocola, Olajide e Cecili, le ospiti Granzotto, Mura, Pandori, Ceccarelli e Aispurua. Il primo parziale (0-5) è firmato da capitan Ceccarelli. Vigarano si sblocca con una tripla di Cecili, ex Cus, e poi raggiunge le selargine. La zampata in layout di Granzotto porta al contro sorpasso giallonero ma nel primo periodo è un rincorrersi sull’orlo dell’equilibrio, con Sorrentino protagonista e già a quota 11 punti. Si chiude 19-16 il primo periodo.

Vigarano prova a spezzare l’equilibrio di gara portandosi a +6 con Perini, lunghezza che terrà per tanti altri minuti. Selargius continua a tenere il fiato sul collo alle padroni di casa, con Granzotto, Srot e Aispurua a ispirare il gioco. Poi l’attacco sardo si spegne un pochino, mentre le emiliane allungano, guidate da Sorrentino, fino a portarsi sul 39-29 nell’intervallo lungo.

Dal terzo quarto la gara inizia a colorarsi di tinte giallonere. Ceccarelli e Srot bucano la zona emiliana sigillando un 0-9 di parziale. Ma c’è di più: dal -15 (44-29) la Techfind riesce a risalire fino a ottenere il vantaggio e a scappare via definitivamente nel quarto periodo. Il parziale degli ultimi due quarti è eloquente per entrambe le compagini: 20-39. Molte palle perse e poca lucidità per le emiliane, d’altra parte invece una prova granitica e lucida nei momenti più importanti di gara per Aispurua e compagne. Per Vigarano 18 punti di Sorrentino, sponda Selargius 21 di Srot e 17 di Ceccarelli.

Il coach Simone Righi non nasconde la soddisfazione: “Sono molto contento. Che cuore queste ragazze, sono state fantastiche. Dopo l’intervallo hanno veramente gettato il cuore oltre l’ostacolo. Hanno recuperato dal – 15 giocando sia in attacco sia in difesa a livelli alti, facendo due quarti ai limiti della perfezione. Sono due punti molto pesanti che ci danno una grande boccata di ossigeno e ci permetteranno di lavorare con grande serenità la prossima settimana in vista di un’ulteriore trasferta”.

Vigarano: Sorrentino 18, Perini 7, Bocola 7, Olajide 8, Cecili 14, Edokpaigbe 0, Conte 0, De Rosa 3, Sammartino 2, Armillotta 0, Pepe 0, Marchi 0. All. Borghi.

Techfind: Mura 0, Granzotto 13, Ceccarelli 17, Srot 21, Pandori 4, Pinna 0, Vargiu 0, Valenti 0, Poddighe 0, Aispurua 13. All. Righi.

Parziali: 19-16, 20-13, 11-17, 9-22.

UFF.STAMPA TECHFIND SELARGIUS