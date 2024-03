A2 – HBS Group Final Eight Coppa Italia, la guida completa sull’evento

La Giornata Internazionale delle Donne coinciderà con il grande evento delle HBS Group Final Eight di Coppa Italia di Serie A2. Si comincia venerdì 8, poi sabato 9 le Semifinali e domenica 10 la Finale. Tre giorni di grande pallacanestro femminile, in una città dalla grandissima tradizione cestistica come Roseto degli Abruzzi, che ospiterà tutte le gare al PalaMaggetti, tempio della pallacanestro rosetana. Il programma:

Venerdì 8 marzo 2024

Quarti di Finale

QF 1 • W. APU Delser Crich Udine vs Logiman Broni – ore 14:30

QF 2 • Autosped BCC Derthona Basket vs Ecodem Alpo – ore 16:30

QF 3 • Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno vs Halley Thunder Matelica – ore 18:30

QF 4 • Aran Cucine Panthers Roseto vs Techfind San Salvatore Selargius – ore 20:30



Sabato 9 Marzo 2024

Semifinali

SF 1 • Vincente QF 3 vs Vincente QF 1 – ore 17:00

SF 2 • Vincente QF 4 vs Vincente QF 2 – ore 19:15



Domenica 10 Marzo 2024

Finale

• Vincente SF 2 vs vincente SF 1 – ore 17:00

La manifestazione, che mette a confronto le migliori otto squadre del campionato di Serie A2 al termine del girone d’andata, è organizzata in collaborazione con l’A.S.D. Roseto Eventi, il Comune di Roseto degli Abruzzi e il Comitato Regionale FIP Abruzzo.

Lo sponsor della manifestazione è la HBS S.p.A., un’azienda con sede in Pineto, in provincia di Teramo. Dinamica e flessibile, è nata dall’esperienza di un team di professionisti del settore delle costruzioni, con l’obiettivo di realizzare lavorazioni mirate al recupero del patrimonio edilizio e alla riqualificazione energetica. Nel suo operato, HBS predilige l’utilizzo e la diffusione di prodotti finalizzati al risparmio energetico e all’autoproduzione di energia, mediante materiali e sistemi che impiegano fonti rinnovabili ed alternative ai combustibili fossili.

STREAMING

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming in forma gratuita su LBF TV.

TICKETING

I biglietti sono disponibili in due modalità:

– Biglietti giornalieri a 10 euro

– Abbonamento (tutti e tre i giorni) a 20 euro



Ingresso gratuito per tutti i minori di 14 anni.



I biglietti saranno disponibili in prevendita c/o l’Hotel Liberty (Lungomare Roma 8, Roseto degli Abruzzi) e nelle giornate dell’evento presso la Biglietteria del PalaMaggetti (Piazza Olimpia, Roseto degli Abruzzi).

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

La conferenza stampa di presentazione della HBS Group Final Eight Coppa Italia Serie A2 si svolgerà giovedì 7 marzo alle ore 11:00 presso la Sala Consiliare del Municipio, piazza della Repubblica, Roseto degli Abruzzi (Te).

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Prima dell’inizio di ogni gara, le squadre poseranno a centrocampo insieme agli arbitri con uno striscione dallo slogan “NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE”, nell’ambito della campagna della Lega Basket Femminile, in collaborazione con la FIP, contro la violenza di genere avviata per tutta la durata della stagione 2023/2024, con inizio dallo scorso Opening Day. Tale tipo d’iniziativa verrà proposta anche su tutti i campi della Techfind Serie A1, nelle gare del weekend.

Dopo le principali informazioni sull’evento, una guida ai match che vedremo nella giornata di venerdì.

(2B) WomenApu Delser Crich Udine vs (3A) Logiman Broni (ore 14:30)

La squadra di coach Massimo Riga, Udine, è una delle più calde del Girone B: la striscia di successi per ora parla di 11 vittorie consecutive per un campionato che ora è praticamente dominato, con un bilancio di 19-2 e quattro punti di vantaggio sull’inseguitrice Alpo. Una svolta importante che non ci si aspettava, dopo l’inizio a ostacoli con l’infortunio al crociato di Sara Ronchi, che sarà con la squadra ma non potrà scendere in campo, unica macchia nella casella infortunate. Discorso un po’ diverso per Broni che è in una fase di cambiamento, simboleggiata anche dalla partenza di Elisa Policari, pezzo pregiato che è finito in A1 a Battipaglia: a sostituirla è arrivata Sara Bocchetti, giocatrice dalle caratteristiche diverse ma sicuramente con punti nelle mani. Due sconfitte consecutive entrando in questa Final Eight, in casa contro la non irresistibile La Spezia di questa stagione e soprattutto il passaggio a vuoto contro Basket Roma, pur con Bocchetti a disposizione: la squadra di Michael Magagnoli dovrà certamente riassestarsi, perchè la sfida che l’attende è parecchio complessa. Nota di stile per le lombarde: per la Coppa Italia attesa una nuova divisa, un omaggio alla tifoseria dei Viking che segue la formazione dell’Oltrepo pavese in ogni trasferta.

(2A) Autosped BCC Derthona Basket vs (3B) Ecodem Alpo – ore 16:30

Le campionesse in carica (che rispetto allo scorso anno si presentano con qualche aggiunta fuori categoria, un nuovo coach e senza la MVP uscente Bonasia, tra le partenti in offeseason) contro una squadra che ha iniziato più piano del previsto ma che, trovata la quadra, sta letteralmente mettendo a ferro e fuoco il Girone B, arrivando in Coppa con una striscia attiva di 10 vittorie di fila, le ultime quattro addirittura con uno scarto medio da 25.3 punti a gara: l’Alpo di coach Nicola Soave c’è ed è un avversario tostissimo per le “giraffe”. Derthona è una vera e propria corazzata per la Serie A2, ma nel corso della stagione ha avuto anche qualche passaggio a vuoto: l’ultimo quello con Mantova che ha interrotto una striscia di 14 vittorie di fila, e un recente rendimento che ha visto sinistri scricchiolii anche nella trasferta a La Spezia (vittoria 68-72) della settimana prima. La squadra di coach Orazio Cutugno può comunque sorridere perchè le condizioni in vista Coppa sono abbastanza buone, così come per Alpo: ci si aspetta una delle partite più divertenti e qualitative della prima giornata. Tra gli appunti da segnalare, anche l’iniziativa di Derthona che scenderà in campo con una maglia simbolica per contrastare il fenomeno della violenza di genere.

(1A) Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno vs (4B) Halley Thunder Matelica – ore 18:30

Non sarà la miglior versione di San Giovanni, quella che ha giocato uno strepitoso girone d’andata, ma la squadra toscana è una delle favorite d’obbligo. Dopo un’operazione al ginocchio, Meriem Nasraoui è praticamente indisponibile per tutto il mese di marzo e il reparto lunghe, che ha già dovuto inserire Petrova per ovviare all’infortunio chiudi-stagione di Lopez Tobi. La squadra di Nacho Garcia Fernandez ha alcune certezze importanti, ma anche qualche disfunzionalità emersa soprattutto a febbraio, mese in cui le toscane hanno vinto soffrendo a Torino e perso contro Derthona e Mantova, vincendo bene ma non senza difficoltà a Moncalieri: nelle ultime uscite però sangiovannesi sicuramente in ripresa. Matelica è la grandissima novità di questa Coppa: non è certamente la squadra d’inizio stagione, per via dell’infortunio della sua top player Debora Gonzalez, ma ha trovato comunque buone risorse ritrovando Alessia Cabrini strada facendo, mentre dal mercato è arrivata Benedetta Dell’Orto a rinforzare il team di coach Domenico Sorgentone.

(1B) Aran Cucine Panthers Roseto vs (4A) Techfind San Salvatore Selargius – ore 20:30

Roseto è cambiata tantissimo dalla fine del girone d’andata, concluso con un trionfale primato, e quello che ci si chiede è che squadra si vedrà in Coppa. L’infortunio di Allegra Botteghi, quello di Alexandrine Obouh Fegue (sostituita da Oumou Toure nelle ultime gare), le difficili condizioni fisiche di Liliana Miccio sono tutti punti di domanda importanti, per una squadra che sembrava lunghissima dopo le aggiunte di Serena Bona e Stefania Maroglio dal mercato, ma che oggi lo è un po’ meno: in più, il cambio in panchina con l’arrivo di Mara Buzzanca al posto di Massimo Padovano, che ha pagato le tre sconfitte su cinque in un periodo reso complicato dai problemi fisici. Esame tosto per la nuova guida, quello contro una Selargius motivata da quest’apparizione alle Final Eight: le sarde, pur senza Marta Granzotto, hanno vinto quattro delle ultime cinque gare, perdendo solo a ridosso della Coppa, a Torino, in una partita in cui mancava anche la francese Eloise Pavrette.

CURIOSITA’ STORICHE

Per Roseto degli Abruzzi sarà la prima volta da Comune ospitante dell’evento, che si è già tenuto in regione in tre occasioni, tutte a Chieti: 2006, 2009 e 2011. Con questa edizione, l’Abruzzo diventa la regione ad aver ospitato più volte la Coppa insieme alla Lombardia (che però l’ha fatto in quattro città diverse: Varese, Broni, Costa Masnaga e Brescia). Roseto è la 23esima città diversa a ospitare la Coppa, giunta alla sua ventisettesima edizione.

Per otto volte, la squadra ospitante ha poi vinto la Coppa Italia, in altri quattro casi è arrivata in Finale: l’ultima volta di una vittoria casalinga è però datata 2017, con Costa Masnaga. Nelle successive 5 edizioni (quella del 2018 ad Alessandria è stata disputata in campo neutro) non solo la squadra locale non ha mai vinto, ma non ha mai raggiunto la Finale. Broni e Derthona sono le uniche squadre ad aver già vinto la Coppa Italia di Serie A2, rispettivamente nel 2017 e nel 2023.

Sono tre le giocatrici presenti ad aver già vinto il titolo di MVP: Alice Nori (2021), Francesca Melchiori (due volte, 2019 e 2022) e Valentina Baldelli (2017).

