A2 – I provvedimenti disciplinari del 14 Marzo. Raffica di sanzioni per Roseto

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



2904 PODOLIFE TREVISO si diffida la società a rendere lo spogliatoio arbitrale perfettamente funzionante (impossibile fare la doccia in

quanto l’acqua era troppo calda e non regolabile) [art. 21RE Gare]

2906 VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA ammenda di Euro 240.00 offese dirette ad un tesserato ben individuato (n. 9 della squadra avversaria) [art. 27,4b RG rec.,art. 28,3 RG]

2704 PANTHERS ROSETO ammenda di Euro 484.00 per offese e minacce collettive frequenti del pubblico agli arbitri e per lancio di bottiglietta di plastica piena d’acqua che colpiva l’arbitro sul piede, senza causare danni [art. 27,4b RG rec.,art. 27,5bd RG,

art. 27,11ac RG, rec. art. 24,4 RG]

2704 PANTHERS ROSETO squalifica del campo di gioco per 1 gara, perché al termine della gara, un tifoso invadeva il campo, seguendo gli

arbitri mentre si dirigevano verso gli spogliatoi, insultandoli [art. 29,3A RG rec.]

2704 MASSIMO ROMANO (PANTHERS ROSETO) MASSIMO ROMANO (Capo Allenatore) squalifica tesserato per 3 gare perché, al termine della gara, si dirigeva verso gli arbitri con fare minaccioso e veniva fermato solo grazie all’aiuto di un’atleta; continuava, comunque, ad offendere gli arbitri [art. 33,1/1b RG rec.,art. 33,1/1c RG rec.,art. 24,2b RG]

2704 MARIA LAURA ORTU (PANTHERS ROSETO) MARIA LAURA ORTU (2° assistente) squalifica tesserato per 2 gare perché, al termine della gara, si dirigeva verso gli arbitri con fare minaccioso e veniva fermato solo grazie all’intervento del dirigente addetto agli arbitri; continuava,

comunque, ad offendere gli arbitri [art. 33,1/1b RG,art. 33,1/1c RG]

2704 PASQUALE ZEPPILLO (PANTHERS ROSETO) PASQUALE ZEPPILLO (Dir. Accompagnatore) squalifica tesserato per 1 perché, al termine della gara, teneva un comportamento irriguardoso nei confronti degli arbitri, alpari di quanto già accaduto in occasione della disputa

della gara precedente [art. 33,1/1a RG rec.,art. 24,2b RG]



2704 PANTHERS ROSETO Il Giudice Sportivo Nazionale,

RILEVATO



-che, dal rapporto arbitrale, la società A.S.D. PANTHERS ROSETO, nella persona del capitano, al termine della gara, ha preannunciato, apponendo la firma in calce al referto, istanza avverso il risultato di gara;

-che, ai sensi dell’art. 94, 3 RG, a pena di inammissibilità, l’istanza, unitamente ai motivi, deve pervenire al Giudice Sportivo Nazionale entro le ore 12 del giorno successivo a quello di svolgimento della gara;

-che, nel termine sopradetto, nulla è stato trasmesso dalla Società al Giudice Sportivo Nazionale;

P.Q.M.

Omologa la gara con il risultato conseguito sul campo, per effetto dell’inammissibilità dell’istanza, ex art. 94,3 RG.



Flaviana Fratoni

GIUDICE SPORTIVO