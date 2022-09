A2 II° Memorial Mirarchi – Pallacanestro Bolzano batte di misura Carugate

Giornata piena di basket, al Palasport di Carugate, per il II° Memorial Mirarchi andato in scena, alla presenza di Maria Mirarchi, della figlia Luisella e della nipote Alessia. Hanno iniziato le Under 14 Blackiron-Rentpoint.it Carugate di Alessandro Rava, che hanno dovuto cedere il passo alle più fisicate e tecniche ABA Pink Legnano, a seguire l’incontro clou della giornata tra le formazioni di A2 di Dimensione Bagno Carugate e Acciaierie Valbruna Bolzano, Entrambe le formazioni si sono presentate sul parquet di Via del Ginestrino con qualche assenza di troppo, ma la gara è risultata comunque piacevole e utile in preparazione dell’imminente campionato che inizierà sabato 8 Ottobre dove Carugate ospiterà Vicenza ( ore 20:30 ).

Parte a razzo Carugate con un parziale nel 1° quarto di 23-12, subito ricucito nella seconda frazione da Bolzano che addirittura si porta avanti 31-35. Nella ripresa sarà sempre punto a punto, una gara tirata, Belosevic e Nespoli da una parte e Nasraoui e Boccalato dall’altra spingono i propri colori fino all’ultimo minuto dove a 2″ dalla fine è proprio Belosevic con un sottomano a riportare Dimensione Bagno avanti 63-62 ma con l’ultima rimessa è Nasraoui a fare la magia e a segnare sulla sirena per la vittoria delle trentine 63-64.

Ha chiuso infine il “Mirarchi” il derby tra Under 19 Blackiron-Rentpoint.it Carugate – Basket Usmate che ha visto le nostre ragazze prevalere agevolmente sulle amiche gialloblu

Dimensione Bagno Carugate – Acciaierie Valbruno Bolzano 63-64 ( 23-12 / 31-35 / 47-51 )

Carugate : Belosevic 17, Diotti 13, Osmetti, Cassani 9, Andreone, Nespoli 14, Kozho 2, Faroni 5, Baiardo 3, Elisa, All.re Colombo

Bolzano : Giordano 11, Scordino NE, Marcello, Marchi 2, Cela 4, Fabbricini 9, Nasraoui 21, Clemente NE, Boccalato 15, Schwinbacher 2, All.re Pezzi

Uff.Stampa Basket Carugate