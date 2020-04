A2 – Il bilancio di coach Cesari sulla stagione di Carugate

Una stagione terminata ma anche una stagione da ricordare, ripercorriamola insieme al nostro coach Luigi Cesari, con le sue cosiderazioni finali

La difesa ha fatto la differenza

“ I risultati ottenuti vengono da lontano . Il tutto è in effetti iniziato in Gennaio 2019 quando ho preso la squadra con l obbiettivo salvezza. Guardando la situazione e la squadra mi era subito chiaro che avevo un buon gruppo che però aveva poca stima di se stesso e in effetti non difendeva.

La media punti subiti dopo 13 partite era di 63 punti subiti e 56 fatti. Il primo lavoro è stato cambiare come volevamo difendere e l enfasi sulla difesa ogni allenamento e ogni partita. Piano piano abbiamo vinto qualche partita in più e quindi la squadra si è sentita più sicura e motivata . Abbiamo finito la stagione con un 8 vinte e 9 perse nelle ultime 17 partite con una media di 59 punti subiti e 58 fatti . Salve.

Questo lavoro preparatorio ha portato una base solida per questa annata avendo tenuto un nucleo di 7 giocatrici senior e del settore giovanile che hanno iniziato la stagione con il cambio nelle ali alti e centri con Schieppati e Tomasovic e l innesto di Canova.

La difesa ha finalmente preso sostanza finendo quarta in assoluto con 54 punti subiti e soprattutto nelle ultime 10 partite giocate siamo state le seconde dietro solo Moncalieri con solo 49 punti subiti .

La solidità difensiva e la maturazione come squadra che ha capito la sua valenza e qualità ci ha permesso di vincere partite punto a punto che prima non avremmo vinto. “

La qualificazione storica alla Final8 di Coppa Italia

“Questa è stata una sorpresa perché ad inizio anno il goal primario datoci dalla società era stata la partecipazione ai play off nella posizione più alta in classifica possibile . Arrivare nelle prime 4 era o sembrava un traguardo troppo ambizioso . Poi la vittoria contro Crema in casa e soprattutto la vittoria contro Bolzano che fino a quel punto aveva sempre vinto, ci ha dato una speranza e una motivazione in più dei playoff La squadra e la società merita di poter fare passerella tra le migliori 8 in Italia della A2 . Spero di poterla giocare a settembre.”

La prossima stagione ?

“Devo ancora definire con la società, ma la volontà di entrambi è di continuare insieme. Posso solo dire che spero di avere ancora un nucleo di 7-8 giocatrici dove poter continuare il lavoro intrapreso, possibilmente le stesse, poi vedremo le scelte possibili, è chiaro che ogni anno può cambiare qualcosa. Ci dovrà essere un miglioramento in attacco ma se ci sarà continuità avremo risultati. Il momento economico e sociale non è dei migliori e ovviamente la società con il suo staff tecnico e le giocatrici dovranno adeguarsi alla nuova post Covid realtà . Io sono ottimista e positivo di mentalità quindi pronto a fare il meglio che potremo.”

E adesso una raffica di domande brevi :

La partita più bella la vittoria contro Crema a inizio campionato

La partita più sofferta contro Castelnuovo, dove si è infortunata Gambarini

Cosa non rifaresti se potessi ricominciare daccapo la stagione cambiare le strategie di attacco

Obbiettivi per la prossima stagione fare meglio di questa anche se sarà durissima e magari fare bella figura alle Final8 di Coppa Italia

Per concludere “Vorrei ringraziare il mio branco, tutte le atlete, ma anche i miei vice Matteo e Greg che mi hanno aiutato tantissimo durante il periodo di malattia che non mi ha permesso di andare in panchina, vorrei ringraziare il Dottor Franco, la fisio Marty, il preparatore Stefano, non mi dimentico certo di Antonello, Ambrogio e Antonio, che mi hanno suppertato in allenamento ma anche in partita, sia in casa che in trasferta, ringrazio la società per la fiducia che mi hanno dato e tutti i nostri sponsors che ci hanno seguito con passione.“

ASD Basket Carugate