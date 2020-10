A2 – Il derby CUS-Virtus si disputerà a porte chiuse

Si disputerà a porte chiuse il derby di sabato pomeriggio tra CUS Cagliari e Virtus, valido per la prima giornata del campionato di Serie A2 Femminile.

Nonostante l’ordinanza della Regione Sardegna datata 25 settembre conceda la presenza, pur limitata, del pubblico durante le manifestazioni sportive, la dirigenza del CUS Cagliari – per ragioni di cautela – ha scelto di osservare il protocollo FIP a proposito delle gare non professionistiche a carattere nazionale: l’ingresso al PalaCUS, pertanto, sarà concesso soltanto ad atleti e addetti ai lavori per un totale di 120 unità.

Per venire ai propri sostenitori e a tutti gli appassionati di basket femminile, il CUS Cagliari garantirà la trasmissione della gara in diretta streaming sulla propria pagina Facebook e su quella del media partner Directa Sport Live TV.

Cagliari, 1° ottobre 2020

Roberto Rubiu