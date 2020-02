A2 – Il Fanola vince il derby con Ponzano nell’anticipo infrasettimanale

Fanola San Martino – Basket Ponzano 73-57

LUPE SAN MARTINO: Guarise 2, Beraldo 9, Peserico 4, Amabiglia 3, Coccato 4, Nezaj, Giordano 7, Damjanovic 2, Pasa 18, Antonello ne, Rosignoli 5, Toffolo 19. All. Valentini.

BASKET PONZANO: Colombo 2, Susca ne, Leonardi 9, Rimi, Castellani, Dzankic 11, Azzellini, Ceolotto ne, Miccoli 12, Rosini 13, Brotto 10. All. Zanco.

ARBITRI: Luchi di Prato e Fabbri di Cecina (LI).

PARZIALI: 15-16, 41-33, 53-48.

NOTE: Nessuna uscita per 5 falli. Tiri da due: San Martino 26/53, Ponzano 22/51. Tiri da tre: San Martino 5/19, Ponzano 1/8. Tiri liberi: San Martino 6/10, Ponzano 10/13

Seconda vittoria nello spazio di quattro giorni per il Fanola, che dopo il derby veneto con Marghera si aggiudica anche quello con Ponzano, anticipo infrasettimanale del 20° turno di A2. Un risultato importante per le ragazze di coach Valentini, che agganciano temporaneamente il settimo posto e si portano a +8 (col 2-0 negli scontri diretti) sulle trevigiane.

Le giallonere ritrovano Pasa (peraltro ex della sfida) dopo due mesi di assenza, ed è proprio lei a firmare i primi punti locali, in risposta al canestro di Miccoli. Ponzano però ha un avvio convinto, è ancora Miccoli a segnare col fallo il 4-7 dopo 3′. Dall’altra parte alcune imprecisioni e ingenuità non permettono di carburare nel primo quarto, anche se 7 punti consecutivi di Toffolo tengono comunque a contatto le Lupe, e alla prima pausa il tabellone dice 15-16.

Il controsorpasso arriva in apertura di seconda frazione col piazzato di Guarise, intanto le ospiti devono rinunciare a Castellani per una dolorosa botta al fianco. Il Fanola prova ad azzannare la partita: è un 11-2, firmato tutto da Beraldo e Pasa, a permettere lo scatto sul 29-18 del 14′. La reazione trevigiana arriva, e dopo aver toccato anche il +15 San Martino si vede recuperare parte del vantaggio nel finale: il gioco da tre punti di Leonardi manda le due squadre all’intervallo lungo sul 41-33.

Dzankic e Rosini rispondono a Rosignoli in avvio di terza frazione, per il -7 ospite (44-37). Ponzano però non riesce a sfruttare alcune chance per ridurre ulteriormente il margine, e ancora Pasa ne approfitta per ritrovare il +11 sul 52-41. È un terzo periodo in cui si procede a elastico, San Martino conserva sempre un piccolo margine di sicurezza ma non riesce a ritrovare l’allungo. Entrando nell’ultimo minuto il furto di Rosini vale il -5 alle biancoverdi: 53-48 il punteggio al 30′.

Le risponde allo stesso modo in apertura di quarta frazione Coccato, con un canestro che insieme al bell’affondo di Giordano e al furto di Toffolo restituisce un po’ di fiducia alle Lupe: 59-48 al 33′. È il momento decisivo, ancora Giordano e Toffolo ispirano il nuovo allungo sul 68-50 quando mancano 4′. Ora finalmente la partita è in sicurezza per le giallonere, e nel finale c’è spazio anche per l’esordio in A2 – con canestro immediato – della 2002 Monika Damjanovic. La sfida si chiude sul 73-57, le Lupe festeggiano il nono successo stagionale.

Ufficio Stampa Lupebasket