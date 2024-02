A2 – Il finale premia Udine, Ponzano cede in volata

Torna a giocare in casa Ponzano per la sfida contro la prima della classe Udine (a quota 8 vittorie consecutive) valevole per la ventesima giornata di campionato di serie A2 LBF. La Posaclima punta sicuramente a raddrizzare il percorso, dopo la brutta sconfitta contro Vicenza della scorsa settimana. Ancora assente per le biancoverdi Lulu Iuliano.

Posaclima Ponzano Basket: Kirschenbaum 3, Fiorotto 6, Zoleo n.e., Iuliano n.e., Gobbo 5, Favaretto 9, Valli n.e., Varaldi 2, Mosetti 4, Volpato n.e., Milani 11, Pertile 10. All. Gambarotto.

Women Apu Udine: Bovenzi 10, Bacchini 4, Katshitshi 22, Cancelli 10, Bianchi 1, Codolo ne, Ceppellotti, Shash 4, Agostini ne, Gregori 2. All: Riga.

Coach Gambarotto schiera Fiorotto, Gobbo, Milani, Mosetti e Pertile. Coach Riga risponde con Bacchini, Katshitshi, Cancelli, Bianchi e Bovenzi.

Trova subito il canestro la Posaclima con Martina Mosetti che, poi, serve l’assist che taglia la metà campo offensiva per la tripla perfetta di Alice Milani. Udine sblocca il suo punteggio con il 2/2 ai liberi di Cancelli. Capitan Gobbo con coraggio si butta dentro e appoggia al vetro. Un ottimo avvio di Ponzano confermato dall’asse di scambio Milani-Fiorotto per la penetrazione di successo della lunga argentina, 10-2 dopo 5 minuti e 50 secondi. Bovenzi caccia la tripla per dare uno scossone alle sue compagne e dopo trova lo scarico sotto canestro per la compagna Cancelli. Ancora un canestro di Bovenzi porta coach Gambarotto a chiamare il time out. In un amen Udine è tornata in partita con 10-9. Al rientro dal time out Milani spara la tripla dall’angolo. Immancabile la classica stoppata di Varaldi, a pagarne le spese il tentativo di tripla di Bovenzi. Katshitshi cattura il rimbalzo e riporta Udine a -2 con l’appoggio al vetro. Dall’altra parte tutto il carattere della capitana biancoverde che trova ancora il canestro. Si chiude 15-12 il primo quarto.

L’avvio del secondo quarto vede entrambe le squadre in difficoltà. È Pertile a sbloccare il punteggio dopo quattro minuti di gioco con una tripla da manuale. Per le ospiti, Bianchi lancia Katshitshi in contropiede che si prende 2/2 dalla lunetta. Colpisce anche Favaretto dai 6.75 per il 21-14. Stoppata bis di Varaldi, questa volta sulla lunga Cancelli. Buon momento di Favaretto che brucia l’avversaria nell’1vs1 per la penetrazione al ferro di successo. Ancora devastante Katshitshi che sfrutta l’ottimo pick and roll con Bovenzi, per poi piazzare il canestro contro Fiorotto. Cancelli con due liberi porta per la prima volta in vantaggio Udine sul 23-24. Ci pensano i due tiri liberi di Milani a riportare avanti la Posaclima, ma dura pochissimo perché il talento di Bovenzi termina il secondo quarto 25-26.

Si rientra in campo con l’aggressività di Ponzano che spinge capitan Gobbo a catturare il rimbalzo e a servire Fiorotto sotto canestro. Milani con l’assist per i due facili di Gobbo. Il 29 pari arriva con la tripla di Bovenzi. Udine trova il sorpasso con il tiro vicino alla linea di fondo di Cancelli. Katshitshi sfoggia tutto il suo repertorio trovando i due punti anche dalla media. Pertile, con tutta la classe che ha in corpo, si gira sul perno e lascia l’avversaria sul posto. Sfida tra lunghe tra Fiorotto e Cancelli: la lunga argentina riporta le biancoverdi avanti seppur per poco perché Katshitshi continua ad ed essere devastante. Cami Kirschenbaum spara la tripla per sancire la fine del terzo periodo con 40-37.

Ultimi 10’ di gioco intensissimi e vietati ai deboli di cuore. Cancelli piazza il gancio su un piede solo nell’1vs1 con Fiorotto. Katshitshi riporta le ospiti in vantaggio con la sua solita prestanza fisica nell’area. A segno anche Gregori che si butta dentro e trova la parabola con la mano destra. Mosetti che serve una bellissima palla per Pertile in backdoor. Il sorpasso delle friulane con Bacchini per il 44-46. Ponzano continua a crederci con il due su due di Varaldi in lunetta. Udine è la prima della classe e a mollare non ci pensa, e va a segno di nuovo con Katshitshi, che poi lascia Varaldi sul posto col palleggio e appoggia al vetro. Il coraggio di Favaretto che supera tutte le avversarie e trova i due punti vicino al ferro. Shash, che trova il suo primo canestro in movimento, spegne quasi del tutto le speranze di Ponzano con la tripla dall’angolo per il 48-53. Ancora Favaretto che prova a tenere vive le biancoverdi. Al Palazzetto dello Sport di Spresiano il carattere delle ragazze di coach Gambarotto non basta: finisce 50-53.

Prossimo appuntamento al Palazzetto dello Sport di Spresiano il 16 marzo contro Matelica.

