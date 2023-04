A2 – Il finale sorride a Matelica, Umbertide cade in volata

Una bella Umbertide non riesce a uscire col bottino pieno dal campo di Matelica. Dopo un inizio difficile che ha visto la PFU andare sotto di 10 al primo intervallo, la musica è cambiata nel secondo quarto con un’ottima difesa che ha permesso prima di riequilibrare l’incontro (30-27 al 20′) poi di prendere in mano l’incontro (41-46 al 30′). Nell’ultima frazione i tanti errori sono stati però letali, con il finale in volata che ha premiato la formazione di casa.

MATELICA: Gonzalez, Michelini, Celani, Steggink, Offor

UMBERTIDE: Cupellaro, Stroscio, Boric, Paolocci, D’Angelo

Cronaca – Parte forte Matelica con Gonzalez e Michelini a firmare il 6-0 che obbliga subito al timeout Staccini. D’Angelo sblocca Umbertide, poi si sbloccano Cupellaro e Stroscio con la PFU che ricuce sul 8-7. Gonzalez ridà ossigeno alle compagne, poi sale in cattedra la neo entrata Gramaccioni con cinque punti in fila per il 16-7. Stroscio prova a ricucire il distacco, ma Matelica è in controllo e al decimo conduce 23-13. Paolocci riapre la contesa con il meno otto, poi salgono in cattedra Paolocci e Boric riportando il divario sul meno quattro sul 25-21. Gonzalez e Celani replicano prontamente (30-24), ma Umbertide c’è e con Stroscio e Boric rimane in scia sul 30-27 del primo tempo. Nel terzo quarto Umbertide rientra con la stessa giusta faccia del secondo quarto, trovando subito il sorpasso con Gatti e D’Angelo sul 30-33. Offor e Celani sbloccano Matelica, ma Umbertide ha il giusto ritmo offensivo e con Stroscio e Paolocci resta avanti sul 36-40. Cinque in fila di Boric valgono il massimo vantaggio esterno (38-46), con Offor che tiene in scia la formazione di casa sul 41-46. Nell’ultimo periodo la partita diventa più nervosa, con tanti contatti in campo: Stroscio da una parte e Gonzalez dall’altra infiammano gli attacchi, con Umbertide che a metà quarto è ancora al comando sul 48-51. Gonzalez e Gramaccioni firmano la parità, quando si entra negli ultimi due giri di orologio. Matelica in questa fase diventa cinica mentre Umbertide non trova più canestro. Sono così Gonzales prima e Offor poi a metter i punti che valgono il più quattro che vale i titoli di coda. L’ultimo acuto è quello di Grassia, con Matelica che vince 57-51.

Le parole di coach Staccini: “Abbiamo fatto una buona partita arrivando ad avere anche un buon vantaggio, nonostante l’enorme differenza a rimbalzo fino al terzo quarto. Poi nell’ultimo quarto, complice un metro arbitrale che ha permesso alle nostre avversarie dei contatti molto duri che ci hanno svantaggiato pesantemente non siamo riusciti a produrre punti in attacco e questo ha deciso la partita”.

Halley Thunder Matelica – La Bottega del Tartufo Umbertide 57 – 51 (23-13, 30-27, 41-46, 57-51)

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini 2 (0/2, 0/2), Stronati NE, Celani* 3 (1/3, 0/3), Grassia M. 4 (2/3 da 2), Steggink*, Gramaccioni 7 (1/4, 1/4), Gonzalez* 18 (4/10, 1/4), Zamparini 3 (1/4 da 3), Iob 5 (2/3, 0/1), Michelini* 4 (2/2, 0/2), Franciolini, Offor* 11 (5/10 da 2)

Allenatore: Cutugno O.

Tiri da 2: 17/39 – Tiri da 3: 3/23 – Tiri Liberi: 14/24 – Rimbalzi: 47 17+30 (Offor 11) – Assist: 14 (Gonzalez 5) – Palle Recuperate: 14 (Gramaccioni 4) – Palle Perse: 18 (Gonzalez 7)

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Pompei NE, Bartolini, D’Angelo* 8 (4/11, 0/1), Scarpato NE, Boric* 8 (0/4, 1/5), Stroscio* 20 (2/7, 4/4), Avonto NE, Paolocci* 6 (2/5 da 2), Gatti 4 (2/4 da 2), Cassetta NE, Berrad 2 (0/3, 0/1), Cupellaro* 3 (1/1, 0/3)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 11/35 – Tiri da 3: 5/14 – Tiri Liberi: 14/17 – Rimbalzi: 37 5+32 (Berrad 7) – Assist: 6 (Cupellaro 3) – Palle Recuperate: 4 (Cupellaro 2) – Palle Perse: 21 (Stroscio 4)

