A2 – Il punto in casa Feba Civitanova con Jessica Trobbiani

Si sono conclusi ufficialmente i campionati di serie A1 e A2 femminile. Arriva così una decisione

molto attesa, ed in parte richiesta da gran parte del movimento, e vede chiudersi la stagione 2019/20

per la Feba Civitanova Marche. “La Lega Basket Femminile comunica di aver appena ricevuto una

lettera ufficiale dal Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci – si legge

nella nota della Legabasket del 3 Aprile – che, nel contesto dell’emergenza epidemiologica mondiale

da COVID-19, sentito il parere del coordinatore del Settore Agonistico FIP Marcello Crosara, ha

deciso di adottare il provvedimento che dichiara ufficialmente conclusa la Stagione Sportiva

2019/2020 per i campionati di Serie A1 e Serie A2”.

La società biancoblu quindi rimane in A2 per la prossima annata ed adesso ci sarà il tempo per

aspettare di tornare alla normalità e per pianificare con calma il futuro. Abbiamo colto l’occasione

per intervistare il capitano Jessica “Jessy” Trobbiani, con cui abbiamo toccato diversi temi, dal

bilancio di questa stagione al futuro.

Ciao Jessica, è arrivata la notizia della conclusione del campionato. È stata la scelta giusta?

Credo proprio di sì. In questi giorni è stato detto di tutto, ognuno ha dato il proprio pensiero

riguardo questa situazione, il proprio “vaccino” se vogliamo utilizzare questo termine (che mi

auguro di sentire pronunciato presto). Ma date le circostanze e non avendo una data certa, era

impossibile programmare una ripartenza e portare a termine questa stagione. Capisco che

l’attenzione si sia focalizzata sulle società e sui loro investimenti, sono il motore di questo

movimento! Ma essendo io una giocatrice, credo fosse necessario avere un pensiero anche a chi poi

va in campo. Giocare a pallacanestro è prima di tutto un divertimento e in questo momento non c’è

la tranquillità e la sicurezza necessaria per divertirsi e giocare. Quindi una scelta sofferta ma

giusta.

Un bilancio su questa stagione, anche se non si è conclusa normalmente.

Ecco questo è il vero peccato. La nostra stagione è iniziata e ha proseguito con qualche difficoltà,

ma più o meno ogni anno ce ne sono. Abbiamo comunque saputo affrontarle con carattere, e non

era scontato data l’età media della squadra. Siamo state brave ad adattarci ai cambiamenti subiti in

corsa, mantenendo sempre il giusto equilibrio. E sono convinta che avremmo raggiunto il nostro

obiettivo.

Com’è stata la tua prima annata da capitano?

Ci sono state situazioni da gestire: ho cercato di fare del mio meglio, di aiutare la società,

l’allenatore e la squadra quando necessario (ad inizio stagione avevo promesso di non essere troppo

pesante con Giorgia e Anna, con Giorgia credo di esserci riuscita).

In definitiva direi che poteva andarmi meglio dai, e se deve concludersi con una pandemia, meglio

farlo fare a qualcun altro (ride ndr).

Prospettive per il futuro?

Non riesco a proiettarmi troppo in là in questo momento: spero si riesca ad uscire quanto prima da

questa situazione, e non mi riferisco solo all’Italia. Mi auguro che si possa tornare al più presto alla

normalità e di poter ricominciare a vivere con serenità, e a poter giocare di nuovo a pallacanestro

ovviamente. Fammi però chiudere con un ringraziamento a chi ci ha seguite e sostenute, ed ha

creduto in questa squadra fin dall’inizio. Paolo che ci ha accompagnate in ogni partita, riuscendo a

trasmetterci ogni volta la sua carica. Cecilia che ha sopportato i nostri lamenti ogni martedì,

trovando sempre un modo “divertente” per farci fare la parte atletica. Gli allenatori Nicola e

Francesco, per la professionalità e l’impegno che hanno sempre messo, e tutte le mie compagne di

squadra. Elvio che si vede poco ma c’è sempre ed ovviamente Donatella per la pazienza che ha ogni

volta, e ha avuto soprattutto con me quest’anno. A tutti, al prossimo anno.

Ufficio Stampa Feba Civitanova Marche