A2 – Il Sanga domina il derby e batte Carugatesanga

Prestazione maiuscola per il Ponte Casa D’Aste che vince nettamente il derby con Carugate. Partita di alta intensità per le ragazze di coach Pinotti capaci di gestire il match senza mai rischiare, le milanesi grazie a questo 72-51 mantengono la propria imbattibilità casalinga oltre al primato in classifica

Buona partenza per il Ponte Casa D’Aste che vola sull’8-3 grazie ai canestri di Van Der Keijl, Novati e Toffali. Carugate mischia subito le carte in tavola trincerandosi dietro la zona e questo sembra togliere un po’ di ritmo all’attacco Orange. Un gioco da tre punti di Morra e quattro punti rapidi di Nespoli regalano alle ospiti il vantaggio (11-10) presto ribaltato dalle milanesi grazie alla solita Van Der Keijl. Negli ultimi 90 secondi del periodo, una rubata di Penz innesca il contropiede di Madonna, a chiudere la prima frazione è però Beretta con una bella tripla che vale il 17-11. Sanga che parte fortissimo nel secondo quarto grazie ad una Van Der Keijl che si conferma in grandissima forma e alle triple di Madonna e Bonomi che valgono il 26-13. Nella seconda parte della frazione i ritimi si alzano e l’attacco di Carugate, in difficoltà nel gioco a metà campo, è invece efficace in contropiede. Belosevic e Morra guidano la reazione ospite che portai il punteggio sul 35-29. È Bonomi a fermare l’emorragia con una tripla pesante che fissa il punteggio sul 38-29 con cui e squadre vanno negli spogliatoio.

Sanga che rientra in campo con gli occhi della tigre e che grazia ai canestri di Toffali e Madonna torna sul +13. Carugate si rigioca la carta della zona ma la scelta non paga dividendi, ma anzi, le padroni di casa trovano l’energia per arrivare al +20 grazie ai canestri di Bonomi, Guarneri e alla tripla di Toffali (55-35). Carugate prova a riavvicinarsi piazzando un mini parziale di 5-0 ma subito arriva la risposta di Bonomi e Toffali che manda le due squadre in panchina per l’ultimo riposo sul 59-40.

Nell’ultimo quarto il Sanga si mantiene ad alto voltaggio grazie anche all’energia di Thiam che non sfigura nel duello con Morra, mentre Beretta segna 5 punti consecutivi che valgono il +19. Ultimi minuti che hanno poco da dire alla storia della partita se non per le belle giocate di una Thiam in fiducia e per l’esordio, condito da una bella stoppata, di Finessi. Alla sirena finale il tabellone recita 72-51.

Coach Pinotti a fine partita dichiara: “Non era una partita facile avendo Hatch fuori e Guarneri che non è riuscita ad allenarsi bene in settimana. Carugate si presentava al match da ottava, quindi virtualmente da prima avversaria ai playoff e di questo ne abbiamo parlato prima della palla a due. Siamo partiti forte, per poi avere una fase di alti e bassi, e su questo andamento a ‘onde’ stiamo lavorando tanto. Abbiamo iniziato con un 1/8 da tre figlio di un po’ di frenesia; quando abbiamo trovato il nostro ritmo poi le percentuali sono migliorate come dimostra il 6/12 della seconda fase di gara. Van Der Keijl è stata autrice di un’ottima prestazione con 16 punti e 17 rimbalzi e sono inoltre molto contento per la partita di Thiam che negli undici minuti in campo si è fatta valere oltre a trovare 5 punti e 2 rimbalzi. Ho potuto far assaggiare il campo a diverse giovani e di questo sono felice. Rimaniamo con i piedi per terra, la favorita di questo campionato è e rimane Castelnuovo Scrivia, noi dobbiamo cercare di dare il massimo per arrivare in fondo alla regular season da primi”.

Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano – Dimensione Bagno Carugate 72 – 51 (17-11, 38-29, 59-40, 72-51)

IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO: Toffali* 15 (5/10, 1/2), Di Domenico, Novati* 2 (1/2, 0/3), Guarneri 4 (1/2 da 2), Beretta 13 (2/5, 3/3), Penz* 2 (1/3, 0/3), Thiam 5 (2/4 da 2), Van Der Keijl* 16 (7/8 da 2), Bonomi 10 (2/5, 2/4), Madonna* 5 (1/2, 1/4), Serralunga NE, Finessi

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 22/42 – Tiri da 3: 7/20 – Tiri Liberi: 7/10 – Rimbalzi: 50 7+43 (Van Der Keijl 17) – Assist: 20 (Madonna 7) – Palle Recuperate: 5 (Beretta 2) – Palle Perse: 15 (Beretta 4)

DIMENSIONE BAGNO CARUGATE: Morra* 16 (5/15, 0/2), Belosevic* 11 (3/7, 1/2), Usuelli 2 (1/4, 0/2), Diotti* 9 (3/12, 1/4), Osmetti, Cassani, Andreone, Nespoli* 6 (2/6, 0/2), Faroni 3 (0/2, 1/2), Baiardo* 4 (0/4, 1/7), Marino

Allenatore: Colombo A.

Tiri da 2: 14/50 – Tiri da 3: 4/21 – Tiri Liberi: 11/17 – Rimbalzi: 40 13+27 (Belosevic 9) – Assist: 13 (Baiardo 4) – Palle Recuperate: 13 (Nespoli 4) – Palle Perse: 8 (Squadra 2)

Matteo Liberti