A2 – Il Sanga è un carro armato, piegata anche Sarcedo

Un Ponte Casa d’Aste concreto e volitivo si regala un’altra serata di gloria e regola con merito Sarcedo 54-43 grazie ad un’ottima prova collettiva davanti ad un folto pubblico e a numerosi bimbi e bimbe festanti.

Quaroni e Toffali subito in palla, la difesa aggressiva fa il resto e le Orange vanno sul 6-0. Iannucci da sotto sblocca le venete. Beretta da 3 non tradisce e dopo una palla recuperata da Guarneri per il Sanga arriva l’11-2 con Toffali che costringe Sarcedo al primo time out. Le vicentine si affidano a Iannucci, anche dalla lunetta, e rimangono a galla, 11-6. Viviani punisce da 3 e tutto torna in ballo. Quaroni si lancia da sotto ma non è fortunata, Guarneri non è precisa ai liberi, 2/4, Sarcedo dall’area trova buoni canestri, 13-11. Viviani non lascia tregua dalla massima distanza e regala il sorpasso 13-14 con time out Sanga. Lussana ne sbaglia 2 da 3, poi rimedia dalla lunetta. Toffali la imita poco dopo regalando il primo periodo al Sanga, 17-14. Si riprende e Sarcedo si riavvicina con i liberi, Milano si mette a zona e manda fuori giri le ospiti. Beretta si guadagna un viaggio triplice in lunetta e non si fa pregare, 20-16. Shaw e Santarelli ristabiliscono la parità, Fumagalli fa di nuovo sorpasso, Iannucci è una certezza 24-20 per le venete. Le Orange non trovano più la via del canestro, Guarneri commette il 3 fallo e Sarcedo grazie anche ad un’efficace zona press e ai liberi di Fumagalli scappa ancora, 20-27. Quaroni ridà fiato alle milanesi, Sarcedo risponde sempre 25-28, a 3’00 dalla pausa lunga. Quaroni ispira Pagani in contropiede, che realizza anche un libero per la nuova parità, 28-28. Shaw si prende un tecnico e il Ponte Casa d’Aste ringrazia con Beretta e Carrara, perfette ai liberi, 31-28. Stilo fa un gran numero e regala un facile appoggio a Beretta per il 33-28 con cui si chiude il secondo quarto. Si riprende e Sarcedo parte meglio. La difesa di casa tiene bene e si segna poco. Stilo a rimbalzo è un leone e limita le lunghe ospiti. Ci pensa Iannucci con un gioco da 3 a riportare tutto in parità a 33. Colombo si becca un tecnico, Milano si sblocca con Stilo da sotto e Toffali da 3, 38-33. Iannucci reagisce e la gara sale di tono. Carrara e Lussana fanno scappare il quintetto di casa, la zona ben orchestrata dietro fa il resto e Milano chiude 42-35 la penultima frazione. Sarcedo non molla e con Shaw è di nuovo lì, 42-41. Milano ora fatica, Carrara toglie le castagne dal fuoco. Guarneri fa il 4 fallo, ma Quaroni arma Toffali per il 46-41. Entrano sul parquet Trianti e Stilo, che lottano e recuperano tutto, si lotta su ogni palla vagante e a 3’30” Milano è avanti 48-43. Toffali freddissima inizia a segnare da fuori, Guarneri fa 1 su 2 ai liberi e Sarcedo rincorre 51-43 a 1’40. Dietro non si concede niente, Shaw fa infrazione di passi e le venete non segnano più. La chiude con una bomba Toffali per il 54-43 che ribalta anche la differenza canestri e fa esplodere un Cambini sempre piu gremito.

Coach Pinotti : “Loro giocano molto bene grazie al lavoro di Shaw, ma davanti alle difficoltà non dobbiamo mai scoraggiarci. Abbiamo fatto una zona mista per fermare Viviani e Santarelli, ci siamo riusciti anche grazie al bel contributo di Stilo, Pagani e Trianti. Brave le ragazze anche perché Toffali e Guarneri avevano 3 falli, davvero ottima prova collettiva “.

Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano – Basket Sarcedo 54 – 43 (17-14, 33-28, 42-35, 54-43)

IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO: Toffali* 14 (4/9, 2/3), Cicic, Guarneri* 5 (0/4 da 2), Beretta* 11 (2/4, 1/2), Dell’orto NE, Visigalli, Pagani 3 (1/1, 0/2), Lussana 4 (1/7, 0/2), Quaroni* 9 (3/7 da 2), Trianti, Carrara* 6 (2/5, 0/4), Stilo 2 (1/4 da 2)

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 14/43 – Tiri da 3: 3/14 – Tiri Liberi: 17/23 – Rimbalzi: 40 13+27 (Quaroni 9) – Assist: 10 (Guarneri 3) – Palle Recuperate: 7 (Pagani 2) – Palle Perse: 11 (Toffali 3)

BASKET SARCEDO: Viviani* 8 (1/4, 2/3), Iannucci* 13 (5/14 da 2), Colombo* 3 (1/5 da 2), Battilotti*, Shaw 12 (5/10 da 2), Fumagalli* 5 (2/6, 0/1), Garzotto NE, Merlini NE, Meggiolaro, Santarelli 2 (1/3, 0/2)

Allenatore: Silvestrucci M.

Tiri da 2: 15/44 – Tiri da 3: 2/8 – Tiri Liberi: 7/13 – Rimbalzi: 38 11+27 (Colombo 10) – Assist: 3 (Iannucci 1) – Palle Recuperate: 7 (Iannucci 2) – Palle Perse: 19 (Shaw 5)

Arbitri: Di Franco M., Curreli M.

Uff.Stampa Sanga Milano