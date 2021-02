A2 – Il Sanga esce alla distanza e batte anche San Martino di Lupari

Le tigri del Sanga vincono sulle lupe trovando la quarta vittoria consecutiva. Al termine di una battaglia Il Ponte Casa D’Aste riesce a

imporsi su San Martino di Lupari al termine di una partita iniziata col piede sbagliato ma conclusa in crescendo dalle Orange.

Il Sanga sembra partire bene grazie alla tripla di Novati che apre il match, ma la difesa aggressiva delle ospiti è la vera protagonista dei primi 4 minuti di partita con le Orange che perdono qualche pallone di troppo favorendo l’8-0 di parziale delle giallo-nere. San Martino non sfrutta le occasioni che ha per allungare e a quattro minuti della fine coach Pinotti butta Cicic nella mischia che ripaga attaccando con 4 punti consecutivi mentre di là è Nezaj a trascinare le sue sul +9 con cui si chiude la frazione.

Nel secondo quarto coach Pinotti chiede a Toffali di giocare maggiormente da playmaker e se l’intensità delle padroni di casa aumenta

cala quella delle ospiti. Con molta pazienza il Sanga trova quindi il parziale che annulla il distacco grazie alla rubata e canestro di

Toffali e i 5 punti di Beretta che portano il risultato sul 19 pari. Peserico riporta avanti le venete ma il Sanga, lottando, riesce e

firmare un nuovo parziale di 6-0 con i canestri di Novati e Guarneri entrambe brave a correggere a canestro gli errori delle compagne. Il tiro libero di Cicic a 13 secondi dalla fine fissa il punteggio sul 26-21 alla pausa lunga.

Le due squadre aprono il secondo tempo trovando con maggiore continuità il canestro. Tre triple firmate da Mandelli e Beretta portano le padronidi casa sul +9. Guarise e Amabiglia però interrompono la fuga Sanga. È un canestro di Guarise combinato con un fallo tecnico fischiato a Beretta a far tornare le ospiti a meno due. Ci pensano Mandelli prima e Beretta poi con due triple a permettere al Sanga di arrivare alla sirena avanti di 7 lunghezze.

Tanto agonismo ad aprire l’ultima frazione in cui però entrambe le squadre calano fisicamente. San Martino prova a riavvicinarsi con tre

punti nei primi due minuti, ma il parziale 6-0 firmato da Guarneri, Mandelli e Toffali porta le Orange per la prima volta in doppia cifra di vantaggio segnando di fatto la fine delle ostilità con le venete che non riescono a reagire mentre le milanesi sono brave spingere fino alla fine.

“Abbiamo conquistato la quarta vittoria consecutiva e già questo è ovviamente un dato positivo. È stata una battaglia sia dal punto di

vista tecnico che nervoso. Reagire dopo il primo quarto negativo non è stato facile, ma le ragazze hanno mostrato di essere resilienti e non posso che fare dei grandi complimenti”, così un soddisfatto Coach Pinotti alla fine del match. “Siamo stati costretti ad una rotazione a sei ma le ragazze hanno retto bene sulla distanza, anche questo è frutto di tanto lavoro in palestra. Da segnalare la buona prestazione di Mandelli che ha trovato importanti canestri da tre, così come Beretta che, dopo un inizio difficile è stata brava a crescere nel secondo tempo, mentre Guarneri si è confermata sotto canestro come dimostrano i 16 rimbalzi catturati. Adesso ci aspetta un trittico di partite difficile e importante, noi vogliamo consolidare la nostra posizione in classifica. Le prossime tre partite ci diranno chi siamo veramente e qual è la nostra voglia, questo è il momento per andare a dimostrare qualche cosa”, ha concluso il coach de Il Ponte Casa D’Aste.

TABELLINO

Il Ponte Casa D’Aste Sanga Milano: Toffali 6, Novati 9, Cicic 7, Guarneri 11, Dell’Orto ne, Mandelli 14, Pagani ne, Meroni, Angelini ne,

Stilo ne, Di Domenico ne. All Pinotti. Statistiche di squadra: Tiri

liberi 6/10, Tiri da due 16/40, Tiri da tre 8/24, Rimbalzi totali: 46

Fanola S. Martino di Lupari: Guarise 5, Fontana 2, Beraldo 7, Peresico 4, Amabiglia 8, Mini 7 , Nezaj 8, Frigo 2, Antonello, Rosignoli

6, Rech 2, Pini.

Statistiche di squadra:Tiri liberi 6/17,Tiri da due 18/38,Tiri da tre

3/16, Rimbalzi totali 34)

Uff.Stampa Sanga Milano