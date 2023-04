A2 – Il Sanga Milano sbanca anche Ponzano

Posaclima Ponzano – Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano 58 – 63 (14-18, 33-33, 40-50, 58-63)

POSACLIMA PONZANO: Bianchi*, Tivenius 9 (3/5, 1/1), Mioni*, Iuliano 9 (3/7, 0/4), Rosar NE, Gobbo 6 (3/7 da 2), Favaretto* 4 (0/1, 1/1), Varaldi, Valli* 11 (1/5, 3/5), Pellegrini 11 (2/5, 1/3), Pertile* 8 (2/5, 1/2)

Allenatore: Gambarotto M.

Tiri da 2: 14/37 – Tiri da 3: 7/17 – Tiri Liberi: 9/15 – Rimbalzi: 32 11+21 (Tivenius 7) – Assist: 11 (Iuliano 5) – Palle Recuperate: 6 (Valli 2) – Palle Perse: 12 (Tivenius 3)

IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO: Toffali* 7 (3/5 da 2), Novati* 16 (4/7, 2/2), Guarneri* 10 (4/5, 0/1), Beretta*, Penz* 7 (1/4, 1/2), Thiam 2 (1/2 da 2), Van Der Keijl 6 (3/6 da 2), Bonomi 2 (1/2, 0/3), Hatch NE, Madonna 13 (0/1, 3/6)

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 17/32 – Tiri da 3: 6/16 – Tiri Liberi: 11/14 – Rimbalzi: 30 6+24 (Van Der Keijl 6) – Assist: 6 (Madonna 2) – Palle Recuperate: 3 (Thiam 1) – Palle Perse: 14 (Beretta 3) – Cinque Falli: Novati

Arbitri: Andretta A., Bragagnolo L.

24 vittorie in regular Season: Il Ponte Casa D’Aste dopo la vittoria in casa di Ponzano fissa a 48 il proprio record di punti in regular season al termine di una partita chiusa solo negli ultimi secondi. Chiusa la stagione regolare adesso le Orange possono pensare all’inizio dei Playoff che sabato 22 aprile, al PalaGiordani (alle ore 19) le vedrà protagoniste di gara 1 dei quarti di finale contro Mantova

Il match inizia su andamenti equilibrati con il Sanga che dopo 3 minuti si trova avanti per 7-4 e. Il secondo fallo di Tivenius e la tripla di Penz inducono la panchina di casa a chiamare il primo time-out del match quando il tabellone recita 6-10 e 300 secondi da giocare nel quarto. Ritmi che rimangono bassi con le due squadre che decidono di puntare sul gioco a metà campo. Con Ponzano sul -2 coach Pinotti

Immagine concessa dall’ufficio stampa Ponzano Basket

prova a cambiare le carte in tavola abbassando il quintetto, ma è sono le nero verdi ad aumentare l’intensità ritrovando il pareggio a quota 13. A tredici secondi dalla prima sirena Favaretto dalla lunetta porta sul +1 le venete ma Toffali non ci sta e in isolamento nell’ultima azione del quarto fissa il punteggio sul 14-15.

BCC CARATE BRIANZA

Ritmo che si alza nella seconda frazione con le coppie Penz-Guarneri e Pellegrini-Tivenius che si distribuiscono equamente i primi 10 punti del quarto. 4 punti consecutivi di Novati valgono il 21-24 per le milanesi che inseriscono nella partita anche Thiam subito alle prese con la marcatura di Tivenius. Pellegrini riporta in vantaggio le padroni di casa ma subito arriva la risposta di una super Novati che trova la marcatura pesante che sommata alla al bel canestro di Thiam riporta sul +4 le Orange. Partita che rimane equilibrata con il team milanese che perde diversi palloni e le padroni di casa che impattano a quota 31 quando manca un minuto all’intervallo lungo. Gobbo riporta in vantaggio (33-31) le neroverdi ma Penz a fil di sirena manda tutti negli spogliatoi con il punteggio in perfetta parità (33-33).

Sanga che ci mette meno di un minuto per spaventare Ponzano grazie ad un mini-parziale di 4-0 ispirato da Novati che induce la panchina veneta a chiamare immediatamente il time-out. Il minuto di pausa effettivamente ferma l’attacco Orange forse a tratti troppo lezioso; ne approfittando Gobbo e Pertile che firmano il parziale di 5-0 che riporta sul +1 Ponzano. 5 punti pressoché consecutivi di Novati permettono alle milanesi di tornare avanti nel punteggio (38-42), è quindi Toffali a proseguire il parziale per le Orange con un bel canestro in penetrazione a cui si aggiungono le marcature di Guarneri e della solita Novati che volgono il +12 quando mancano 90 secondi alla penultima sirena (38-50); è Valli a segnare l’ultimo canestro del quarto, le due squadre tornano quindi in panchina sul 40-50.

Si alzano nuovamente i ritmi in apertura di quarto periodo ma gli attacchi non riescono ad approfittarne e dopo due minuti sono sempre 10 le lunghezze di vantaggio per le milanesi. Madonna e Valli si scambiano due triple in rapida successione ma è il canestro di Bonomi a suggerire al coach di Ponzano di chiamare il time-out. Al rientro in campo Valli e Pellegrini piazzano rapidamente un parziale di 5-0 che costringe la panchina Orange a fermare la partita a 400 secondi dalla fine. Toffali chiude il parziale delle avversario con un canestro dei suoi (50-59). Inizia una fase frenetica del match che sembra favorire Ponzano che manca più volta il canestro del -4 dopo essere tornata sul 52-59 grazie la segnatura di Tivenius. Una palla persa di Beretta scatena il contropiede delle padroni di casa che tornano sul -5 e costringono nuovamente coach Pinotti al time-out quando mancano tre minuti alla fine. Madonna trova dalla linea della carità i punti del +7 Milano mentre Novati a un minuto e mezzo dalla fine esce dal match per cinque falli. Valli anima la partita con la tripla del 57-61, Sanga che difenda bene sull’azione successiva ma non trova la via del canestro tenendo così aperta la partita. Pertile trova dalla lunetta riporta ad un solo possesso di distanza Ponzano (58-61) con le padroni di casa che non sfruttano il rimbalzo offensivo. Recuperata palla, Madonna chiude il match con un due su due ai tiri liberi che vale la vittoria per 58-63.

A fine partita coach Pinotti dichiara: “E’ stata una bella partita con Ponzano che ha giocato molto bene e che penso meriti di rimanere nella categoria. Siamo venuti a Ponzano con la volontà di vincere e con l’obiettivo di trovare il 48esimo punto in classifica che è un record per la nostra società. Adesso, finita la regular season si riparte da 0-0, playoff e playout sono un altro campionato dove tutto e possibile, e nel nostro piccolo lo abbiamo mostrato anche noi due anni fa quando da settima testa di serie ci siamo giocati la promozione”.

UFF.STAMPA SANGA MILANO