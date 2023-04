A2 – Il Sanga Milano si rilancia e sbanca Mantova

San Giorgio MantovAgricoltura – Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano 57 – 77 (16-21, 27-44, 44-64, 57-77)



SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Dell’Olio* 13 (4/8, 1/6), Llorente NE, Togliani, Ianezic* 3 (1/4, 0/3), Petronio 2 (1/1 da 2), Bevolo 8 (3/6, 0/4), Ndiaye, Bottazzi*, Ranzato NE, Labanca* 11 (5/9 da 2), Orazzo* 20 (7/10, 2/4)

Allenatore: Purrone S.

Tiri da 2: 21/41 – Tiri da 3: 3/20 – Tiri Liberi: 6/11 – Rimbalzi: 36 11+25 (Ndiaye 6) – Assist: 13 (Dell’Olio 4) – Palle Recuperate: 12 (Dell’Olio 3) – Palle Perse: 19 (Dell’olio 4)

IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO: Toffali 10 (3/4, 1/3), Novati* 7 (2/6, 1/2), Guarneri 3 (1/3 da 2), Beretta 3 (1/1, 0/4), Penz* 12 (3/6, 2/3), Thiam 1 (0/0, 0/0), Van Der Keijl* 9 (4/8 da 2), Bonomi* 8 (1/4, 2/6), Hatch 3 (1/1 da 3), Madonna* 21 (1/2, 6/7)

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 16/34 – Tiri da 3: 13/26 – Tiri Liberi: 6/12 – Rimbalzi: 39 11+28 (Novati 8) – Assist: 14 (Novati 3) – Palle Recuperate: 10 (Van Der Keijl 4) – Palle Perse: 21 (Bonomi 4)

Arbitri: Silvestri G., Caracciolo L.

Vittoria agevole per il Ponte Casa D’Aste che torna ai due punti nella trasferta di Mantova. Partita equilibrata solo nel primo quarto con il Sanga che poi ha preso il largo e ha potuto gestire.

Milanesi che partono fortissimo con le triple di Madonna che valgo l’8-0 di parziale che sembra già indirizzare il primo quarto; Padroni di casa che reagiscono con Orazzo riportandosi sul -4 (10-14). E’ Madonna a ridare forza all’attacco Orange con una tripla delle sue, ma le mantovane sono in grado di rispondere colpo su e si va quindi alla prima pausa sul 16-21.

Van Der Keijl apre le danze nel secondo quarto e le fa eco subito Bonomi con la tripla del +10 (16-26) che diventa +12 dopo il canestro di Toffali. Bevolo sblocca le mantovane ma la partita sembra ormai indirizzata con Van Der Keijl e Madonna che riportano le milanesi sul +13. Anche Penz si iscrive alla festa con la tripla del 22-36. Mantova cerca di reagire con Labanca ma per le ospiti è il turno di Beretta e Novati di trovare il fondo retina. Si va quindi al riposo sul 27-44.



Dopo cinque minuti del secondo tempo il Sanga trova il +20 con Madonna e di fatto chiude il match. La numero 77 de Il Ponte Casa D’Aste segna ancora e fissa il punteggio sul 42-64 che diventa 44-64 quando suona la penultima sirena. L’ultimo quarto serve quindi solo per decretare il risultato finale che è di 57-77.

Coach Franz Pinotti a fine partita dichiara: “Abbiamo vinto contro una squadra che temevo molto, un match reso facile nonostante l’ottima partita di Mantova che ha tirato col 51% da 2 ben guidata da una fortissima giocatrice quale è Marida Orazzo (20p). Paradossalmente il giocare senza Llorente, ha portato Mantova a correre a tutto campo, e solo le cattive percentuali da 3 hanno impedito loro di impensierirci ulteriormente. Sono molto soddisfatto della nostra prestazione. Non era per niente facile tornare a giocare, dopo una sconfitta (Alpo) che avrebbe potuto minare le nostre certezze, contro una squadra insidiosa che sta lottando per un posto playoff che stramerita. Ho apprezzato molto l’atteggiamento fisico e mentale che abbiamo avuto sin dai primi minuti. Abbiamo giocato e segnato in 10, risparmiandoci anche pensando al big match di mercoledì in casa dove dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo e tutto quello che siamo, per una partita che vale una stagione. Ogni partita di Marzo ci ha preparato ai playoff, nessuno ci ha regalato niente. Ora siamo pronte a giocare come piace a noi, con rispetto, ma anche consapevoli delle nostre certezze. Mercoledì spero di vedere un Pala Giordani pieno di nostri tifosi, tutto colorato in Arancione. Una menzione a Tay Madonna (6/7 da tre punti oggi, contro 1/7 di sabato scorso) per la saggezza mostrata nel guidare la squadra in 27 minuti di preziosissima qualità”.

