A2 – Impresa Mantova, Derthona al primo stop casalingo

Autosped BCC Derthona Basket – San Giorgio MantovAgricoltura 57 – 60 (15-15, 29-26, 41-46, 57-60)



AUTOSPED BCC DERTHONA BASKET: Marangoni* 9 (3/5, 1/4), Premasunac* 7 (3/5 da 2), Cerino* 4 (2/6, 0/1), Espedale, Leonardi 9 (3/6 da 3), Baldelli 4 (2/3, 0/4), Gianolla 9 (2/5, 1/4), Thiam, Attura* 10 (1/6, 2/8), Castagna NE, Melchiori* 5 (1/3, 1/4)

Allenatore: Cutugno O.

Tiri da 2: 14/33 – Tiri da 3: 8/31 – Tiri Liberi: 5/12 – Rimbalzi: 47 14+33 (Premasunac 14) – Assist: 15 (Attura 4) – Palle Recuperate: 7 (Melchiori 4) – Palle Perse: 17 (Gianolla 4)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Fietta* 15 (2/7, 1/2), Novati* 6 (1/5, 1/5), Llorente* 7 (3/5 da 2), Dell’Olio V. 5 (1/2, 1/2), Nwachukwu 2 (0/0, 0/0), Petronio 5 (1/4, 0/1), Cremona 5 (1/5, 1/1), Bottazzi* 3 (0/4, 1/3), Ranzato NE, Veghini NE, Orazzo* 12 (6/10 da 2). Allenatore: Logallo L.

Tiri da 2: 15/42 – Tiri da 3: 5/14 – Tiri Liberi: 15/24 – Rimbalzi: 39 8+31 (Orazzo 10) – Assist: 13 (Fietta 3) – Palle Recuperate: 8 (Fietta 3) – Palle Perse: 13 (Fietta 3)

Arbitri: Galluzzo D., Caldarola M.

Una serata stellare da incorniciare per MantovAgricoltura che sbanca il Pala Camagna riuscendo a violare il fattore campo: nessuna squadra era mai riuscita a portarsi a casa la vittoria sul campo delle giraffe nella stagione in atto, grazie ad una difesa compatta e puntuale in ogni singolo momento di gioco ed una lettura offensiva positiva.

Prova a premere subito sull’acceleratore la formazione di coach Logallo con Bottazzi e Fietta che piazzano i primi 6 punti grazie a due triple, con le giraffe che rincorrono con Marangoni e Premasunac. Le biancorosse continuano a mantenere la testa della sfida, fino alla bomba di Marangoni che vale il primo sorpasso per le sue (9-8). Inizia l’alternarsi delle parti senza che nessuna delle due compagini incida effettivamente sulla partita, complici anche difese particolarmente pressanti e stringenti: Castelnuovo prova a scappare con il primo mini vantaggio del 15 a 12 con Baldelli, ci pensa poi Petronio dalla lunetta e Cremona su un recupero sempre di Petronio a rimettere i giochi in pari sul 15 a 15, su cui suonerà poi la prima sirena della serata.

Dopo un primo momento sulla falsariga del primo parziale, Leonardi inizia a sparigliare le carte infilando tre triple su tre e, nonostante le sangiorgine continuino a rimanere attaccate (27 a 22) non riescono a trovare il fondo del cesto come vorrebbero. MantovAgricoltura si avvicina fino ad un possesso di svantaggio, viene però respinta dal tiro dalla media di Premasunac salvo poi Orazzo rimettere un singolo possesso di svantaggio sulla sirena della pausa lunga sancendo il 29 a 26 per le casalinghe.

Dopo l’intervallo le piemontesi provano ancora una volta a fuggire con la solita Marangoni (31-26) mentre per le mantovane sono le condottiere Llorente e Orazzo a recuperare il divario rimettendosi sul -1 e continuando a rimanere a caccia dell’aggancio. Melchiori si carica le sue sulle spalle mettendo a segno i quattro punti del 36 a 32, mentre Novati trova la sferzata da 3 che riporta nuovamente le virgiliane ad un solo punto di svantaggio; sarà poi Orazzo a trovare il pareggio sul 37 a 37 con un tiro dalla media importante.

Le difese continuano ad essere a maglie strettissime con un’intensità elevatissima sia sotto le plance che lungo tutto il perimetro del tiro e del campo in genere: il punteggio rimane relativamente basso poichè, oltre alle buone prestazioni difensive, sono piuttosto basse le percentuali al tiro.

Castelnuovo si rimette avanti, Fietta riesce a pareggiare a cronometro fermo dalla lunetta con 2/2 (41-42) mentre Llorente trova altri due punti da sotto e Dell’Olio gli ultimi due che mandano all’ultimo quarto MantovAgricoltura in vantaggio di 5 lunghezze.

All’inizio dell’ultima frazione le sangiorgine di vedono avvicinarsi ad un solo possesso, respingono ulteriormente l’avanzata Orazzo e Cremona, mentre dall’azione successiva si risveglia Attura infilando due triple a fila per il 51 a 51. Derthona si rimette ancora avanti salvo poi aprirsi un break in cui le difese la fanno da protagoniste ed i punteggi rimangono stabili. A poco più di 4 minuti dal termine il tabellone segna 52 a 52: una nuova partita inizia ora con Fietta cecchina dalla lunetta che trova il +1 (52-53), mentre Gianolla spara una tripla pesantissima e ancora la play sangiorgina a cronometro fermo non sbaglia per il nuovo pareggio. Errori dall’arco da tre di entrambe le metà campo, Orazzo acciuffa il rimbalzo che le permette di costruirsi due punti dalla media (55-57) a cui segue a ruota Novati portando MantovAgricoltura sul +4.

Marangoni prova nuovamente a tenere a galla le sue con un tiro da fuori dal pitturato del -2: coach Cutugno prova a costruire l’azione da 3 per il sorpasso, le percentuali di Castelnuovo non premiano i tentativi delle atlete e Novati si porta nuovamente in lunetta, a pochi secondi dalla fine a causa di un fallo sistematico delle casalinghe, ed infila l’1 su 2 a 12 secondi dalla fine sul punteggio di 57 a 60. L’Autosped tenta il tutto per tutto alla ricerca della bomba del pareggio, ma sbaglia e le biancorosse strappano il rimbalzo che apre la festa: espugnato anche il campo fino a questa sera inviolato del Pala Camagna.

I giochi ritornano in casa per capitan Llorente e compagne, ma prima una settimana di pausa: settimana prossima si giocheranno le Final 8 di Coppa Italia e il campionato rimarrà fermo. Il prossimo impegno è fissato per sabato 16 marzo alle 20:30 con il Pala Sguaitzer che accoglierà le Basket Foxes Giussano.

