A2 – Indomabile Polisportiva Galli, anche Broni va al tappeto

Una straordinaria Polisportiva Galli supera Broni 88-83, vendicando l’unica sconfitta subita in modo beffardo nel girone d’andata. E’ la tredicesima vittoria in fila quella della squadra del Patron Argirò, che ancora una volta dimostra di meritare la vetta del girone. Un primo tempo ben orchestrato (53-44 al 20′), prima di una ripresa in cui Broni riesce a ricucire lo strappo toccando il meno tre a inizio quarto periodo. Nel finale sono Nasraoui e una tripla di Lazzaro a metter la parola fine, permettendo al pubblico sugli spalti di esultare.



San Giovanni Valdarno: Reggiani, Rossini, De Cassan, Nasraoui, Petrova

Broni: Moroni, Ianezic, Policari, Coser, Molnar

CRONACA – Rossini da una parte e Molnar dall’altra danno il via all’incontro sbloccando i tabellini delle rispettive squadre. C’è equilibrio in avvio, come da pronostico, tanto che a metà frazione le due formazioni sono appaiate a quota 12. Petrova e Rossini firmano il primo strappo (17-12), poi si sblocca anche Mioni che insieme all’ex Firenze propizia il 25-18 alla prima pausa. Anche la seconda frazione si apre con Mioni a canestro per il 27-18 con De Cassan e Lazzaro che rispondono a Molnar e De Pasquale per il 31-23. E’ancora una positiva De Pasquale a colpire la retina del PalaGalli (33-28) ma Streri e Mioni si mettono in mostra firmando l’allungo sul 39-28. Molnar e Policari riducono il passivo (42-38), ma la formazione di Garcia è in controllo e all’intervallo è avanti 53-44. Nel terzo periodo è Ianezic a provare a riaprire i giochi (55-51), ma un 2+1 di Mioni e i canestri di De Cassan e Rossini ricacciano indietro le ospiti sul 66-53. Lazzaro fa più quattordici che sembra lanciare verso il garbage time l’ultimo quarto, ma le lombarde non mollano e si riportano a contatto con Moroni e Grassia a sancire il 72-65 al trentesimo. Negli ultimi dieci minuti Grassia e Coser trovano subito il meno tre (72-69), ma Nasraoui e Rossini replicano con i canestri del 80-72. Nasraoui si conferma precisa in lunetta mentre a dar la giusta scossa arriva una tripla di Lazzaro che scatena il PalaGalli realizzando l’87-75. Coser e De Pasquale lanciano l’ultimo rientro (87-81), ma è ormai troppo tardi e i vari errori nell’ultimo minuto sui due lati del campo servon solo a definire l’88-83 finale.

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno – Logiman Broni 88 – 83 (25-18, 53-44, 72-65, 88-83)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Streri 4 (1/1, 0/1), Nasraoui* 18 (5/9, 0/2), Rossini* 16 (4/4, 2/4), Azzola NE, Bevilacqua NE, Reggiani* 5 (1/3, 1/3), Lazzaro 7 (2/2, 1/1), Mioni 19 (5/8, 2/2), Petrova* 8 (2/5, 1/1), Bocola NE, De Cassan* 11 (4/6, 0/1). Allenatore: Garcia Fernandez J.

Tiri da 2: 24/38 – Tiri da 3: 7/15 – Tiri Liberi: 19/26 – Rimbalzi: 32 11+21 (Reggiani 9) – Assist: 8 (Lazzaro 5) – Palle Recuperate: 9 (Lazzaro 3) – Palle Perse: 16 (Reggiani 4)

LOGIMAN BRONI: Corti NE, Carbonella NE, Moroni* 9 (3/5, 0/5), Molnar* 14 (4/9, 2/3), Ianezic* 5 (1/1, 1/2), Policari* 17 (2/5, 3/7), De Pasquale 17 (4/5, 2/6), Grassia V. 10 (5/6 da 2), Bonvecchio NE, Labanca NE, Coser* 11 (3/4, 1/4), Ferrazzi. Allenatore: Magagnoli M.

Tiri da 2: 22/36 – Tiri da 3: 9/27 – Tiri Liberi: 12/16 – Rimbalzi: 26 12+14 (Molnar 8) – Assist: 8 (Moroni 4) – Palle Recuperate: 8 (Molnar 2) – Palle Perse: 16 (Moroni 4) – Cinque Falli: Molnar

UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI