A2 – Iniziata la preparazione della Pallacanestro Femminile Umbertide

E’ iniziata ufficialmente, mercoledì 19 agosto, la preparazione alla stagione 2020-2021 della Pallacanestro Femminile Umbertide. Le ragazze si sono riunite al Pala Morandi, insieme alla dirigenza, con il presidente Dott. Paolo Betti ed allo staff. Subito è iniziato il lavoro agli ordini di coach Michele Staccini, coadiuvato dal vice allenatore Michele Crispoltoni, dall’assistente Simone Tosti ed al preparatore atletico Leonardo Grilli.

In un momento così difficile per tutti la speranza e l’entusiasmo non possono mancare. La società si è impegnata nel permettere alle atlete di riprendere in sicurezza l’attività e la squadra ha subito mostrato segnali positivi.

Molte le giovani aggregate fin dal primo giorno, segno di un progetto che continua con coerenza.

Nei prossimi giorni tutte le news sul roster 2020/2021

Uff.Stampa PF Umbertide