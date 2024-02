A2 – Kotnis e Schwienbacher protagoniste, Bolzano stende Ancona

Alperia Basket Club Bolzano – Basket Girls Ancona 75 – 46 (20-14, 36-21, 56-33, 75-46)



ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Kotnis* 24 (6/11, 3/4), Mazzucco, Schwienbacher* 18 (6/8, 0/3), Rainis 6 (1/3, 1/3), Giordano* 4 (2/4, 0/4), Egwoh* 6 (3/5 da 2), Cela NE, Gualtieri 8 (0/1, 2/3), Missanelli NE, Vella* 9 (3/10, 1/3), Fracaro, Kob NE

Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 21/43 – Tiri da 3: 7/21 – Tiri Liberi: 12/13 – Rimbalzi: 38 10+28 (Schwienbacher 11) – Assist: 19 (Giordano 6) – Palle Recuperate: 11 (Schwienbacher 4) – Palle Perse: 7 (Vella 3)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca* 11 (4/10, 0/1), Baldetti, Francia NE, Pelizzari, Mataloni* 3 (0/1, 1/6), Carloni, Manizza, Barbakadze 7 (3/3, 0/1), Yusuf* 8 (3/7 da 2), Malintoppi* 13 (2/6, 3/6), Boric* 4 (1/3, 0/7)

Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 13/31 – Tiri da 3: 4/22 – Tiri Liberi: 8/10 – Rimbalzi: 35 8+27 (Pierdicca 7) – Assist: 10 (Boric 5) – Palle Recuperate: 4 (Mataloni 2) – Palle Perse: 18 (Boric 5)

Arbitri: Biondi M., De Rico M.

Nefasta trasferta per il Basket Girls Ancona al PalaMazzali di Bolzano. Le biancorosse reggono un quarto contro le padrone di casa dell’Alperia Basket Club che allungano dal secondo periodo e infliggono alla fine 29 punti di scarto. Ma come se non bastasse coach Luca Piccionne torna a casa dalla lunga trasferta in Trentino Alto Adige con il pesantissimo infortunio capitato a Sara Boric. L’atleta croata a -1’30” dalla fine si è accasciata al suolo dopo una normale azione offensiva toccandosi la caviglia. L’intervento dei sanitari ha subito evidenziato una certa gravità dell’infortunio. La partita è stata sospesa così come è rimasto il fiato di tutte le protagoniste in campo. Boric è rientrata in panchina in lacrime, la partita è ripresa consumando gli ultimi attimi utili solo a sancire il risultato finale. Le attenzioni del dopo gara sono ovviamente tutte per la miglior realizzatrice del Basket Girls in questa stagione. La prima diagnosi parla di rottura del tendine d’Achille con tutto quello che comporterebbe un guaio fisico del genere. La giocatrice è tornata ad Ancona con il resto della squadra. Su di lei verranno ovviamente eseguiti tutti gli accertamenti del caso per conoscere la diagnosi e i tempi di recupero.

Prima del triste epilogo la partita ha vissuto un primo quarto dove il Basket Girls ha retto l’urto delle forti padrone di casa. Al 10′ Bolzano conduce 20-14 dopo aver preso il vantaggio sin dal primo possesso. A metà del 2°periodo le locali strappano e vanno avanti in doppia cifra arrivando all’intervallo sul 36-21 con le doriche in difficoltà. Nella ripresa il divario aumenta con il Basket Girls che non riesce ad uscire dal tunnel delle sue difficoltà. Al 30′ tutto sembra deciso con il 56-33 per le bolzanine che gestiscono senza troppi problemi nell’ultima frazione dove a tenere banco è l’infortunio di Boric prima dell’amarissimo 75-46

UFF.STAMPA BASKET GIRLS ANCONA