A2 – La Akronos Moncalieri si impone a San Martino

Una vittoria convincente per la Akronos Moncalieri, che si impone sul parquet di San Martino di Lupari per 44-65. Le lunette mettono in campo una prova difensiva di valore assoluto, controllando l’inerzia della partita per 40′. Secondo esordio in gialloblù per Arianna Landi.

Dopo il 3-0 delle padrone di casa in avvio di partita, inizia il monologo di Moncalieri: Penz, Katshitshi, Cordola e Giacomelli vanno a segno per il primo break della partita che vale il +10 (3-13). San Martino si rivede solo a 3’ dalla fine del quarto, ma si fa sentire: due bombe in fila di Amabiglia e il canestro Pini riducono il gap dalle lunette (12-15). Sul finale Moncalieri prova a riaffermare il vantaggio, ma con Beraldo San Martino chiude i primi 10’ sul 14-18. Nella seconda frazione la Akronos chiude di nuovo a chiave la difesa e vola via, con Katshitshi che sigla la doppia cifra di vantaggio (14-25). Le giallonere vanno a segno solo dopo 7’ del secondo quarto con Rosignoli, ma Moncalieri è decisa e con il canestro di Reggiani e i primi due punti della seconda avventura gialloblù di Arianna Landi il primo tempo termina sul 19-29.

L’avvio di ripresa è equilibrato: a Peserico e Pini rispondono Salvini e Katshitshi e dopo 5’ del terzo quarto le distanze sono pressoché invariate (25-36). A 4’ dalla fine della frazione Cordola e Giacomelli provano ad allungare il vantaggio, con la Akronos che vola sul +17 (25-43). San Martino prova una flebile reazione, ma Moncalieri ha in mano il gioco e si porta agli ultimi 10’ sul 29-47. Nell’ultima decina Moncalieri, completamente in controllo, arriva al +22 con Bevolo (41-63), prima che la partita si chiuda sul 44-65.

Lupe San Martino di Lupari-Akronos Moncalieri 44-65 (14-18, 5-11; 10-18, 15-18)

San Martino: Guarise, Peserico 6, Mini 3, Arado 4, Rosignoli 4, Fontana 4, Beraldo 4, Amabiglia 6, Nezaj, Giordano 3, Antonello 3, Pini 7. All. Di Chiara

Moncalieri: Cordola 8, Reggiani 8, Penz 8, Katshitshi 15, Giacomelli 8, Bevolo 3, Berrad 7, Domizi 4, Landi 2, Iagulli, Salvini 2. All. Terzolo

Ufficio Stampa PMS Basketball