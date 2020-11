A2 – La Akronos Moncalieri supera Albino e torna alla vittoria

La Akronos Moncalieri torna alla vittoria, superando in trasfera Edelweiss Albino per 57-62. Partita equilibrata che vede le lunette giocare un’ottima partita, crescendo minuto dopo minuto contro un ottimo avversario. Durante la partita esordio in A2 per due giovanissime: Wendy Mouhomba e Alessia Landi.

La cronaca

Avvio di partita appannaggio delle padrone di casa, che dopo pochi minuti si portano avanti con il parziale di 8-2. Moncalieri reagisce con la tripla di Domizi e si mette all’inseguimento, raggiungendo il pari con Reggiani prima (8-8) e con Katshitshi dopo (13-13). Negli ultimi secondi del primo quarto la Akronos prova a mettere la freccia e ad effettuare il sorpasso, ma è prontamente pareggiata da Albino sulla sirena (17-17). Nella seconda frazione Moncalieri prende il controllo della partita e con Reggiani e Katshitshi e si porta sul massimo vantaggio di +6 (25-31). Albino prova ad accorciare e il primo tempo si chiude 30-35.

Nella ripresa prevalgono le difese: per quasi 6′ il parziale non si sposta da 3-3 (33-38). Nella seconda parte del terzo quarto cresce la pressione di Albino che viene premiata nel finale di frazione: dopo la bomba di Carrara e il pareggio di Berrad, il viaggio in lunetta di Laube vale il 46-46. L’ultima decina è fondamentale e le due squadre ne sono ben consapevoli. Moncalieri prova subito ad ammazzare la partita toccando il +7 con Penz (50-57); Albino non ci sta e attacca a testa bassa portandosi a ridosso delle lunette (56-57). Con 50” da giocare Cordola segna il nuovo +5 (56-61), che consente alle lunette di amministrare gli ultimi istanti di partita con tranquillità. Finisce 57-62

Edelweiss Albino-Akronos Moncalieri 57-62 (17-17, 13-18; 16-11, 11-16)

Albino: Rizzo 7, Laube 11, Panseri 4, Veinberga 9, De Gianni 9, Birolini 4, Agazzi 5, Lussignoli ne, Birolini M., Cancelli, Carrara 6, Torri 2. All. Stazzonelli

Moncalieri: Cordola 3, Reggiani 14, Berrad 12, Domizi 4, Katshitshi 15, Bevolo, Penz 10, Mouhomba, Salvini 4, Varetto, Jakpa. All. Terzolo, ass. Lanzano

Ufficio Stampa PMS Basketball