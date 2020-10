A2 – La Akronos Moncalieri supera Milano: buona la prima in casa

L’avvio della prima gara casalinga di campionato non è quello che si aspettava il pubblico del PalaEinaudi: dopo il primo canestro firmato Reggiani inizia l’assolo di Milano che passeggia sulla Akronos con un parziale di 14-0. Il time out di coach Terzolo scuote anche le pareti del palazzetto e all’uscita dalle panchine le lunette hanno un’altra faccia: due bombe consecutive di Cordola, seguite dai canestri di Penz e Domizi e dai liberi di Katshitshi valgono il 14 pari a 2′ dalla fine del primo quarto. Nel finale la zampata di Quaroni consente a Sanga di chiudere avanti (16-17). Nella seconda frazione continua l’ottimo momento della Akronos: il sorpasso con la bomba di Domizi è solo il preludio al dominio gialloblù che vale il parziale di 14-0 (30-19). Milano si sblocca a 2.30′ dalla fine del primo tempo e prova ad accorciare, Moncalieri è attenta e i primi 20′ si chiudono 32-23.

Nella ripresa Milano prova subito ad accorciare con Toffali, la risposta di Moncalieri, però, non si fa attendere e la coppia Berrad-Giacomelli ristabilisce prontamente la doppia cifra di vantaggio (38-26). Sanga non si arrende e continua ad andare a segno con Stilo e Beretta, ma il tiro di Moncalieri dall’arco è letale: le bombe di Berrad e Domizi chiudono il terzo quarto sul +15 per Moncalieri (49-34). Nell’ultimo quarto, che vede l’esordio di Amy Jakpa (classe 2004) in A2, Moncalieri difende il risultato già acquisito, con la partita che si chiude sul 65-44, regalando alla Akronos i primi due punti casalinghi di questo campionato.

Akronos Moncalieri-Il Ponte Casa d’Aste Milano 65 44 (16-17, 16-6; 17-11, 16-10)

Moncalieri: Delbazo Gueye ne, Cordola 13, Bevolo 2, Reggiani 6, Berrad 12, Domizi 8, Penz 8, Katshitshi 4, Iagulli, Salvini 6, Jakpa. All. Terzolo, ass. Lanzano

Milano: Toffali 11, Di Domenico, Novati 2, Cicic 7, Guarneri ne, Beretta 15, Dell’Orto 2, Mandelli, Pagani, Quaroni 1, Angelini, Stilo 6. All. Pinotti, ass. Zappetti

—

