A2 – La Akronos Moncalieri torna a vincere, travolta Ponzano

Dimenticata la battuta d’arresto contro Sarcedo la Akronos Moncalieri torna schiacciasassi e nell’anticipo della quattordicesima giornata supera Ponzano per 45-79

Dopo i primi minuti di equilibrio (6-6 dopo 90’’) le due bombe consecutive di Cordola e Giacomelli pongono le basi per la prima fuga della Akronos che a 2’ dalla fine del primo quarto è in vantaggio per 11-23. Negli ultimi minuti le padrone di casa riescono ad accorciare con la prima decina che si chiude sul 15-23. Nella seconda frazione non cambia l’antifona, Moncalieri controlla il gioco e Ponzano insegue: Trucco, Cordola e Reggiani guidano le compagne verso il +20 (25-45), suggellato allo scadere dei primi 20’ dal libero di capitan Giacomelli.

Nella ripresa la Akronos Moncalieri non accenna a fermarsi, ma anzi insiste: sotto i colpi di Grigoleit, Domizi, Penz e Berrad Ponzano scivola sul -26 alla fine del terzo quarto (35-61), con la partita virtualmente già chiusa. Nell’ultimo quarto il vantaggio si allunga fino al +34, con il 45-79 che chiude la partita.

Ponzano Basket-Akronos Moncalieri (15-23, 10–22; 10-16

Ponzano: Leonardi 16, Castellani 2, Dzankic 8, Miccoli 4, Brotto 7, Colombo 4, Susca, Garbo, Rimi 2, Stangerlin 2. All.Zanco

Moncalieri: Cordola 5, Conte 12, Reggiani 4, Grigoleit 14, Giacomelli 12, Berrad 6, Domizi 4, Penz 5, Trucco 8, Katshitshi 4, Bosco 5. All. Terzolo, Ass. Logallo, Pozzato

Ufficio Stampa PMS Basketball