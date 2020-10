A2 – La Bottega del Tartufo Umbertide cala il tris, anche Civitanova si arrende

La Bottega del Tartufo Umbertide mette a segno la sua terza vittoria in tre partite e rimane a punteggio pieno nel girone sud della serie A2 di basket. Le avversarie di turno della Feba Civitanova hanno dimostrato di essere una squadra all’altezza, mettendo in difficoltà la PFU in diverse occasioni. Nel primo quarto le squadre si sono inseguite, con il punteggio in parità fino a metà periodo (9-9 a 05:11). La PF Umbertide tentava l’allungo trascinata dal proprio capitano Federica Giudice, sul punteggio di 23-16 ad un minuto dal suono della prima sirena. In realtà il primo periodo è stato segnato da numerosi falli, fischiati soprattutto contro le bianco-azzurre, le quali si sono trovate in bonus già a metà quarto. Nel secondo periodo La Bottega del Tartufo scava il solco decisivo che determinerà l’esito della partita grazie ad un parziale di 15-6. Al rientro dall’intervallo lungo, la PFU tocca anche il +20, sul punteggio di 51-31. Rosellini non ci sta e piazza una tripla per incoraggiare la propria squadra, ma dall’altra parte risponde subito Moriconi con una bomba dall’arco dei 6 e 75. Giudice e compagne non mollano la presa e tengono a debita distanza le avversarie. Finisce 70-57, terza vittoria di fila per le umbertidesi e 6 punti in classifica a punteggio pieno per la giovane squadra di coach Staccini. In doppia cifra tra le bianco-azzurre il capitano Federica Giudice con 16 punti, Aneta Kotnis con 14, Federica Pompei con 13 ed Ilaria Moriconi con 11. Spazio anche per le giovani Bartolini (2003) e Cassetta (2005) con quest’ultima che ha catturato un rimbalzo.

Ora testa alla prossima con Umbertide attesa sul parquet di Firenze, contro una squadra che viaggia a punteggio pieno con la PFU e Faenza.

La Bottega del Tartufo Umbertide vs Feba Civitanova 70-57 (24-20, 39-26, 55-40)

Umbertide: Pompei 13, Giudice 16, Kotnis 14, Baldi 7, De Cassan 2, Dell’Olio, Bartolini, Speziali, Stroscio 1, Moriconi 11, Paolocci 6, Cassetta. Allenatore: Michele Staccini. Vice : Michele Crispoltoni.

Civitanova: Rosellini 16, Paoletti 10, Bocola 2, Trobbiani 2, Binci 7, Ciccola ne, Rimi, Castellani 10, Bolognini 10, Pelliccetti. All: Dragonetto.

Uff.Stampa PF Umbertide