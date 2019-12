A2 – La Bottega del Tartufo Umbertide chiude il 2019 in bellezza, domata la Virtus Cagliari

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE – VIRTUS SURGICAL CAGLIARI 83-65 (26-16, 44-31, 65-51)

Rialza subito la testa La Bottega del Tartufo Umbertide dopo il pesante ko di Civitanova. Le ragazze di coach Contu hanno regolato la Virtus Cagliari 83-65. Giudice e compagne hanno dato, fin da subito, l’impressione di aver cancellato dalle proprie menti la sconfitta di mercoledì in terra marchigiana. Dal primo quarto è stato dominio delle bianco-azzurre, che hanno toccato il più 19 negli ultimi minuti del secondo periodo. Nel terzo quarto le umbertidesi hanno subito un leggero calo, con le cagliaritane che si sono riavvicinate fino al meno 7. Pompei, Paolocci e Giudice hanno riportato la PFU ad avere un largo distacco, più venti (81-61) a 3 minuti alla fine del match. Coach Contu ha ruotato tutte le sue giocatrici a disposizione e sono tornate a giocare con ampio minutaggio anche Kotnis e Spigarelli, entrambe autrici di ottime prove. Da segnalare i primi punti in serie A2 di Giorgia Gambelunghe, classe 2004, che ha fatto scattare l’intera panchina umbertidese, insieme al pubblico del Pala Morandi. Ora la PFU sale a quota 16 punti in classifica e scavalca Ariano Irpino, sconfitta a Selargius. Proprio Ariano Irpino sarà la prossima rivale di Umbertide, domenica 5 gennaio alle 18 al Pala Morandi. Sarà un match chiave per decretare chi accederà alle final Eight di Coppa Italia.

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Pompei 11, Giudice 21, Kotnis 15, Prosperi 6, Paolocci 11, Bartolini, Spigarelli 2, Moriconi 7, Gambelunghe 2, Gelfusa 2, De Cassan 6. Allenatore: Alessandro Contu. Vice: Michele Crispoltoni.

VIRTUS SURGICAL CAGLIARI: Georgieva 14, Zolfanelli 15, Brunetti 8, Podda 2, Pellegrini Bettolli, Sanna ne, Giuseppone 14, Boneva 2, Guilavogui 10, Lussu. All: Ferazzoli.

Uff stampa La Bottega del Tartufo Umbertide