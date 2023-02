A2 – La leadership di Striulli guida Cagliari, Roseto battuta e agganciata

Bis di vittorie per un CUS Cagliari sempre più autoritario. A Roseto le universitarie sconfiggono le Panthers 68-74 con grinta e determinazione. Dopo un ottimo primo quarto, Roseto reagisce con Kelly e Mitreva ma le universitarie sono brave a ricacciare indietro i tentativi di rimonta delle padrone di casa, supportate da un tifo caldissimo. Finisce 68-74: con questo risultato il CUS aggancia Roseto in classifica.

LA GARA – Parte bene il CUS, che schiera in quintetto Striulli, Puggioni, Giangrasso, Caldaro e Stawinska contro Mitreva, De Marchi, Micovic, Kelly e Sanchez. Il parziale di 2-8 porta coach Romano a chiamare time-out, ma la prestazione delle universitarie, a segno con tutte le giocatrici in campo, è da manuale, e il primo quarto si chiude 18-29. La reazione delle padrone di casa si materializza nel secondo periodo, con Kelly a caricarsi sulle spalle le sue, poi l’esperienza di Sanchez e le triple di Mitreva riportano Roseto a -1 (40-41). Il sorpasso avviene subito dopo con un gioco da tre punti di Lombardo. Il CUS non molla: si affida a Stawinska e Paoletti e va all’intervallo lungo avanti di 3 (44-47).

Più equilibrato l’inizio del terzo quarto ma è il CUS a trovare più canestri con Puggioni e Striulli, tanto che le sarde arrivano al +10 (46-56). L’inerzia di gara ancora una volta si spezza: Manfre’ è l’anima della reazione abruzzese e Roseto chiude il periodo sotto di 4 lunghezze (55-59). Una tripla di Lombardo apre invece l’ultima frazione ma le sarde sono brave a scacciare i tentativi di rimonta delle Panthers (58-63). Il fattore Kelly, però, si ripete e riporta in vantaggio le sue (64-63). La freddezza del CUS chiude la partita, con Striulli e Giangrasso a mettere la firma su una vittoria fondamentale nella corsa alla salvezza. Per Roseto 24 di Kelly, sponda CUS ben 4 le giocatrici in doppia cifra: miglior realizzatrice Caldaro con 15 punti, doppia doppia per Stawinska (12 pt + 13 rb).

Coach Xaxa: “Siamo molto soddisfatti e felici di questa prestazione corale della squadra. Tutte le giocatrici hanno dimostrato quanto ci tengono a questo gruppo e a restare in questo campionato. La vittoria è frutto di tanto duro lavoro. Non vogliamo arrenderci, adesso siamo pronti a competere con tutti e daremo il massimo per raggiungere l’obiettivo della salvezza”.

Aran Cucine Panthers Roseto – CUS Cagliari 68-74

Roseto: Micovic 2, Mitreva 16, De Marchi, Sanchez 7, Kelly 24, Lombardo 9, Polimene, Azzola, Schena, Ceccanti, Rios, Manfre’ 10. All. Romano.

CUS: Puggioni 7, Caldaro 15, Giangrasso 9, Stawinska 12, Striulli 13, Paoletti 14, Venanzi, Saias, Gagliano 4, Usai. All. Xaxa.

Parziali: 18-29, 26-18, 11-12, 13-15.

UFF.STAMPA CUS CAGLIARI