A2 – La Nico Basket scende in campo per la prima volta. Buon test a La Spezia

Primo allenamento congiunto per la Nico Basket Femminile, guidata da Luca Andreoli, che è scesa sul campo della Cestistica Spezzina per un test di ottimo livello tecnico e tattico con una delle formazioni più competitive del girone sud di serie A2.

Queste le parole del coach:

“Finalmente siamo tornati a giocare dopo quasi sette mesi di stop. L’unica cosa che avevo chiesto alle ragazze era di godersi il momento e divertirsi. Devo dire che come test è stato abbastanza positivo, abbiamo ruotato tutte e dodici le ragazze, distribuendo bene i minuti di gioco e cercando sempre di mantenere lo stesso ritmo.”

Sabato La Spezia farà visita al Pala Pertini di Ponte Buggianese per un altro allenamento congiunto. Così aggiunge Andreoli: “Abbiamo ancora tanto da fare, come è normale che sia a questo punto della stagione, ma lo spirito e l’energia per ora sono quelle giuste.”

