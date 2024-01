A2 – La Polisportiva Galli infila la quattordicesima vittoria in fila e passa sul parquet di Selargius

Non si ferma la Polisportiva Galli. La formazione di coach Garcia strappa la quattordicesima vittoria in fila al termine di una gara complicata, in cui le toscane hanno inseguito praticamente per tutta la gara. Decisiva la quarta e ultima frazione, dove grazie a un parziale di 7-13 Selargius ha dovuto alzare bandiera bianca. Una prova gagliarda che certifica ulteriormente la forza di questo straordinario gruppo.

Selargius: Granzotto, Mura, Ceccarelli, Reani, Pavrette

San Giovanni Valdarno: Reggiani, Rossini, De Cassan, Nasraoui, Petrova

CRONACA – Avvio di partita equilibrato al PalaVienna: ai canestri di Petrova e Nasraoui, rispondono Reani e Granzotto per il 7-6. Ceccarelli e Mura provano il primo allungo, ma i canestri di Lazzaro prima e i due liberi di Mioni poi tengono incollate le due squadre. La stessa Mioni firma il nuovo vantaggio esterno, ma il finale di quarto è tutto nel segno di Pandori e Ceccarelli che decretano il 21-15. Nel secondo quarto sono Reani ed El Habbab a salire subito in cattedra, firmando il massimo vantaggio sul 27-15 che obbliga al timeout coach Garcia. E’ una pausa che ridà ossigeno: Nasraoui e Bocola iniziano a trovare la via del canestro riavvicinando le compagne sul 32-25. El Habbab va ancora a bersaglio, ma Rossini replica prontamente firmando il 36-30 all’intervallo. Anche dopo la pausa lunga il copione è lo stesso: al tentativo di allungo locale (45-36 al 23′), controbreak ospite con il 2/2 di Rossini a siglare il 45-41. Nel quarto periodo Reggiani e compagne aumentano il ritmo difensivo e dopo aver inseguito, concretizzano la rimonta trovando la parità a quota 50 grazie a una tripla di Rossini. Si entra così nelle battute finali: De Cassan firma il sorpasso, ma Granzotto risponde presente e segna il 52-52. A spaccare la parità è l’1/2 di Reggiani, che rimette al comando la formazione ospite. La formazione di Righi commette diversi errori, Rossini fa più due sempre dalla linea della carità mentre il tiro sulla sirena di Granzotto non trova il fondo della retina. A Selargius finisce 52-54.

Techfind San Salvatore Selargius – Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 52 – 54 (21-15, 36-30, 45-41, 52-54)



TECHFIND SAN SALVATORE SELARGIUS: Reani* 7 (2/5, 1/4), El Habbab 4 (2/6, 0/1), Mura* 6 (3/3, 0/2), Pandori 6 (0/1, 2/3), Granzotto* 10 (3/3, 1/5), Valenti NE, Ceccarelli* 13 (5/6, 1/5), Lapa NE, Porcu NE, Corongiu NE, Pavrette* 6 (3/7 da 2)

Allenatore: Righi S.

Tiri da 2: 18/31 – Tiri da 3: 5/20 – Tiri Liberi: 1/2 – Rimbalzi: 30 4+26 (Reani 8) – Assist: 11 (Granzotto 4) – Palle Recuperate: 11 (Granzotto 4) – Palle Perse: 25 (Pandori 6)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Streri, Nasraoui* 14 (5/11, 1/2), Rossini M.* 16 (4/7, 1/4), Azzola NE, Bevilacqua NE, Reggiani* 2 (0/2, 0/3), Lazzaro 3 (0/2, 1/4), Mioni 6 (2/5, 0/1), Petrova* 4 (2/7, 0/1), Bocola 3 (0/1, 1/1), De Cassan* 6 (3/6, 0/2). Allenatore: Garcia Fernandez J.



Tiri da 2: 16/42 – Tiri da 3: 4/18 – Tiri Liberi: 10/16 – Rimbalzi: 37 16+21 (De Cassan 7) – Assist: 13 (Rossini 7) – Palle Recuperate: 13 (Reggiani 4) – Palle Perse: 18 (Reggiani 4)

Arbitri: Marcelli L., Spinello R.

