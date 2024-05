A2 – La presentazione della finale tra Alpo e Udine

Nella serata avrà invece luogo la finale del Tabellone 2, tra l’APU Delser Crich Udine ed Ecodem Alpo (sabato, ore 20.30, diretta LBF TV). L’andamento dei playoff ha rispettato i pronostici da questa parte del tabellone, dato che a scontrarsi in finale saranno la prima e la seconda testa di serie del Girone B. Udine e Alpo si sono dunque già incontrate in regular season, e il fattore campo è stato sempre rispettato, per cui gli scontri diretti sono sull’1-1. Alpo è stata l’unica squadra, insieme a Roseto, ad aver battuto Udine in questa stagione e lo ha fatto al termine di un match molto combattuto, in cui è stata più fredda nell’ultimo quarto. La gara di ritorno è stata invece sempre dominata da Udine che, fresca della vittoria in Coppa Italia, aveva sottomesso Alpo per tre quarti, salvo poi subire in parte un vano tentativo di rimonta delle venete nell’ultimo periodo, che giustifica il poco netto 85-74 finale. A questa finale entrambe le squadre arrivano con quattro partite giocate nei playoff, infatti nessuna delle due ha avuto bisogno di una Gara 3 per superare i rispettivi turni. I percorsi delle due formazioni sono stati molto simili, con poche difficoltà nei quarti e partite invece più tirate in semifinale, dalle quali però entrambe le squadre sono uscite con una vittoria in trasferta in Gara 2. Udine e Alpo giocano entrambe un basket molto corale, con tante giocatrici in grado di dare il loro contributo: Alpo ha ben quattro giocatrici oltre la doppia cifra di media, mentre Udine ne ha addirittura cinque. L’attacco è infatti il punto di forza delle due formazioni, che sono quelle che segnano di più del Girone B, con una media di 73.6 (Udine) e 72.9 (Alpo), mentre in termini di punti subiti non sono così in alto come la loro posizione in classifica: Udine è solo quinta con una media di 60.4, Alpo è addirittura ottava con 64. Alpo dal canto suo gioca un ottimo basket di squadra, testimoniato dai 13.9 assist di media, esattamente uno in più delle avversarie, e fa molto affidamento sul tiro dalla lunga distanza: la formazione veneta tira con il 35% e cercherà di giocare molto su questo fondamentale, visto che fa meglio delle avversarie di cinque punti percentuali. Udine, dal canto suo, cercherà di spostare lo scontro più vicino a canestro, infatti è la seconda miglior squadra del campionato per percentuale da due punti con il 47%: arginare Lydie Katshitshi sarà infatti una delle sfide principali per Alpo, dato che la numero 11 viaggia a 13.8 punti e 10 rimbalzi di media. Alpo dall’altra parte proverà a rispondere con una Anna Turel che viaggia a una media di 14 punti a partita, con anche il 40% da tre punti.

AREA COMUNICAZIONE LBF