A2 – La presentazione della finale tra Derthona e Polisportiva Galli

Alle 18, ad aprire la serata delle finali, sarà la finale del Tabellone 1, tra l’Autosped BCC Derthona e Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno (sabato, ore 18, diretta LBF TV). Le due formazioni si ritrovano dopo aver già giocato due volte in regular season, visto che entrambe appartengono al Girone A: il confronto dice 1-1, dato che San Giovanni Valdarno è stata una delle due squadre in grado di battere Derthona durante la stagione regolare. Nella gara giocata in Toscana, la formazione aretina era riuscita ad arginare l’attacco delle biancorosse, tenendo le giraffe a soli 48 punti segnati, season low di tutta l’annata, mentre nel girone di ritorno non era riuscita a porre una vera minaccia, perdendo di 23 punti e segnandone solo 41. A questa finale, le due formazioni arrivano con percorsi differenti: Derthona è imbattuta, quest’anno ha perso un solo match in casa, e dopo un non semplice primo turno contro Bolzano ha dominato la semifinale, battendo Treviso con quasi trenta punti di scarto di media. Dall’altra parte, San Giovanni Valdarno ha faticato in Gara 2 con Ponzano nei quarti e dopo una netta sconfitta a Costa Masnaga in semifinale è riuscita a vincere la serie in Lombardia, grazie a un’ottima Gara 3 conquistata al fotofinish. Entrambe le squadre viaggiano dunque sulle ali dell’entusiasmo e nonostante il dominio che Derthona ha imposto in questa stagione, la serie ha le carte in tavola per essere equilibrata e intrigante. Entrambe le formazioni fanno della presenza in area uno dei loro punti di forza: Derthona è la miglior squadra del campionato a rimbalzo con una media di 39.8, mentre San Giovanni Valdarno è quinta con 38.5; Derthona è la migliore per percentuale da due con il 50% e San Giovanni Valdarno è subito dietro con il 47%. L’unico dato in cui le toscane fanno meglio delle piemontesi sono le palle recuperate: 10.5 di media per San Giovanni Valdarno, mentre Derthona ne recupera 9.4 a partita. Molto interessanti saranno anche gli scontri individuali: Meriem Nasraoui viaggia a 16.1 punti di media e avrà l’arduo compito di limitare il duo Premasunac (9.5 punti e 10 rimbalzi di media)-Cerino (10.3 punti e 6.3 rimbalzi), mentre in cabina di regia sarà tutto da seguire il duello tra Beatrice Attura e Marta Rossini. Attura è la top scorer della sua squadra e una delle migliori del campionato con una media di 15.4 punti a partita, mentre Rossini viaggia a una media di 13 ed è stata sempre decisiva nelle partite cruciali della sua squadra in questi playoff.

AREA COMUNICAZIONE LBF