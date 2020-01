A2 – La rimonta della RR Retail si ferma nel finale, La Spezia resta al comando

La Crédit Agricole non si ferma, ma continua imperterrita nella sua marcia. A San Giovanni Valdarno arriva per le bianconere un’altra vittoria di prestigio, col punteggio di 57-62, contro un’ottima squadra. Trascinate dal caloroso e numeroso tifo spezzino, le ragazze di coach Corsolini si aggiudicano un match tirato nonostante qualche patema di troppo, per come si era messa la gara. Top scorer di giornata, l’intramontabile Elisa Templari con 22 punti, coadiuvata dai 12 di Arianna Tosi e dagli 11 di Silvia Sarni. Il successo vale il primo posto nel girone sud, in coabitazione con Faenza, vittoriosa con Campobasso.

La partita vede l’RR Retail chiudere in vantaggio il primo quarto per 13-12, con le bianconere che entrano in gara lentamente. Il secondo periodo della Crédit Agricole è eccellente: 22 punti segnati e solo 13 concessi, il che frutta un vantaggio di 8 lunghezze all’intervallo lungo (26-34). Nella ripresa la Cestistica tocca più volte il +13, prima con Sarni e poi con Templari, con quest’ultima che realizza anche il tiro libero del +14 (31-45). Nei dieci minuti finali, però, le bianconere si addormentano, facendosi rimontare da San Giovanni Valdarno, che tocca addirittura il -1 con un canestro di Bona (50-51) e poi, sempre con un libero della stessa Bona, impatta sul 51-51. Nel finale, però, le spezzine ritrovano compattezza e solidità, riuscendo a portare a casa la gara grazie ai liberi di Templari e Packovski.

RR RETAIL S.GIOVANNI VALDARNO 57-62 CRÉDIT AGRICOLE LA SPEZIA (13-12, 26-34, 39-47)

S.GIOVANNI VALDARNO: Parolai ne, De Pasquale 3, Calamai 5, Bona 13, Cecili 5, Rosellini, Missanelli 15, Manfré 5, Egwho 8, Pieropan 3, Costa. ALL: Franchini.

LA SPEZIA: Diene 2, Packovski 7, Corradino 2, Templari 22, Moretti ne, Tosi 12, Mori ne, Salvestrini, Sarni 11, Olajide 6. ALL: Corsolini.

Uff.Stampa Carispezia La Spezia