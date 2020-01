La Società Polisportiva A. Galli Basket San Giovanni V.no comunica di aver preso atto della decisione dell’allenatore capo della serie A2 f. Sig. Giustino Altobelli di lasciare l’incarico per problemi personali. La Società ringrazia il Sig. Altobelli per il lavoro e l’impegno profuso nel suo lavoro e si augura buona fortuna per i prossimi impegni professionali.

