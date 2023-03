A2 – La sfida al vertice la vince il Sanga Milano, colpo grosso a Costa Masnaga

Il Ponte Casa D’Aste passa anche l’esame Costa Masnaga al termine di una partita tirata ed emozionante che ha rispettato le previsioni della vigilia. Grande intensità e giocate individuali e difesa attentissime hanno caratterizzato l’ennesimo confronto tra le due squadre che ha portato solo vittorie alla compagine milanese che continua a godersi il primato solitario dopo il successo per 70-67

Partita intensa sin dall’inizio con il Ponte Casa D’Aste che firma il primo acuto con un parziale di 6-2 siglato da Toffali, Novati e Madonna. Arriva però la reazione delle padroni di casa che con i canestri di Brossman si porta avanti 13-8. Non è però una spallata decisiva e infatti le Orange tengono in equilibrio il quarto con Guarneri e la tripla di Penz che guidano le due squadre verso il 16-16 con cui si va al primo riposo.

Toffali con le lunghe Van Der Keijl e Guarneri piazza il parziale di 7-0 (16-23) che regala alle milanesi il ruolo della “lepre”; Costa continua a tenere alto il ritmo portando le due squadre a commettere non pochi errori. La partita a tanti possessi favorisce le biancorosse che in poco tempo tornano in vantaggio con un “circus shot” di Brossman (25-24) a cui risponde prontamente Madonna con una tripla delle sue. Sul finire del quarto gli alti ritmi degenerano in una fase caotica con le due squadre che litigano con i ferri; a 34” dalla pausa lunga Novati commette il terzo fallo e Villaruel riporta in vantaggio le sue (31-29); dopo l’errore Sanga è Eleonora Villa a gestire l’ultimo attacco del primo tempo e il giovane talento di Costa è brava trovare i due punti che fissano il punteggio sul 33-29 con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi.

E’ Novati ad aprire le danze nel secondo tempo con una bella tripla che vale il 33-32 mentre Van Der Keijl riporta in vantaggio le milanesi con due canestri consecutivi (34-36). Brossman riporta in vantaggio le biancorosse ma immediatamente arriva la reazione di Penz, Madonna e Van Der Keijl che combinano 7 punti che portano il punteggio sul 39-43 costringendo coach Seletti al time-out. Il minuto di sospensione non frena l’attacco ospite con Toffali che scappa in contropiede e regala il +8 al gruppo di coach Pinotti. Beretta ha la tripla che potrebbe indirizzare il match ma va corta mentre dalla distanza non sbaglia Caloro che ridà ossigeno a Costa. Villa in avvicinamento costringe Toffali al fallo e riporta a tre le lunghezze di distanza tra le due squadre inducendo coach Pinotti al time-out. Nell’ultima azione del quarto Madonna trova la tripla a fil di sirena che porta le squadre all’ultimo riposo sul 46-52.

Brossman dopo 20” trova subito un importante gioco da tre punti a cui fa seguito il canestro in transizione di Villa che vale il 51-52. Toffali trova l’assist per Van Der Keijl ma l’inerzia sembra andare a favore delle padroni di casa che trovano la tripla del pareggio con Villa. Sanga che litiga con la zona di Costa mentre le biancorosse affidano il proprio attacco ad un’ispirata Villa che trova un’altra tripla che vale il 57-56 e induce la panchina milanese al time-out. Sanga che riagguanta il pareggio grazie a Toffali e inaugura una fase di partita in cui agonismo e fisicità diventano protagoniste. La solita Villa trova la tripla del +2 (64-62) in una fase in cui il Sanga fa fatica a trovare il canestro contro la zona di Costa. Penz inventa una tripla difficilissima a 40 secondi dalla fine, Costa prova a reagire ma la difesa del Sanga tiene botta e Toffali dai sei metri trova il canestro che sembra chiudere la partita. Dopo il time-out Brossman pesca la tripla da 9 metri che allunga la partita. Toffali sul fallo sistematico sbaglia entrambi i tentativi dalla lunetta ma Beretta è brava a raccogliere il rimbalzo ed è glaciale dalla lunetta portando il punteggio sul 67-70 con cinque secondi da giocare. Costa trova con Caloro il tiro del pareggio ma va corto e le milanesi possono festeggiare la terza vittoria della stagione contro le rivali.

A fine partita coach Pinotti dichiara: “Credo che Fip e Lega dovrebbero investire in Sanga Milano vs Costa Masnaga, perché diamo lustro al basket femminile promuovendolo non solo con una bella pallacanestro, ma soprattutto con grandi emozioni. La partita si è risolta ancora una volta nel finale, grazie alla miglior lucidità del Sanga, e questa volta abbiamo anticipato alcune rotazioni, pur non avendo ancora Maddy disponibile al 100%, per arrivare ancora più “pronte nel finale di partita. Statisticamente abbiamo vinto prendendoci più tiri (76-60) pur avendo le stesse percentuali. Costa ha tirato più tiri liberi (21-9) considerati i 4 nostri ultimi tiri liberi su fallo sistematico di Costa, un bel vantaggio. La lotta da vincere era ai rimbalzi (48-42 per noi). Noi meglio nei tiri da due e praticamente pari i canestri da tre (8-9 Costa) Come sempre vince il gruppo squadra, pur mettendo in luce alcune ottime individualità. Forse abbiamo sbagliato qualcosa di troppo a inizio partita, avremmo potuto giocare più “distese”, ma a noi sembra piaccia di più complicarci la vita per poi trovare meravigliose energie mentali di riscatto nella stessa partita. Ora concentrate e determinate prima con la Testa su Vicenza mercoledi, e poi sabato con Alpo Villafranca, entrambe da giocare in casa. Una grande occasione per provare ad allungare e prepararci allo sprint finale. Abbiamo bisogno di sentire il caloroso tifo di tutte le nostre Famiglie, che ringrazio per averci seguito fino a Costa Masnaga.

Limonta Costa Masnaga – Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano 67 – 70 (16-16, 33-29, 46-52, 67-70)



LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta NE, Osazuwa, Caloro* 11 (1/3, 3/6), Villa E.* 16 (2/3, 3/4), Gorini NE, Piatti NE, Villarruel 4 (1/1, 0/2), Allievi* 7 (1/11, 1/3), Bernardi 6 (2/6, 0/1), Tibè*, Serra NE, Brossmann* 23 (6/10, 2/6)

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 13/38 – Tiri da 3: 9/22 – Tiri Liberi: 14/21 – Rimbalzi: 42 10+32 (Brossmann 18) – Assist: 16 (Allievi 9) – Palle Recuperate: 11 (Tibè 4) – Palle Perse: 15 (Osazuwa 3)

IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO: Toffali* 15 (4/7, 2/6), Di Domenico NE, Novati* 5 (0/2, 1/4), Guarneri 5 (2/4 da 2), Beretta 4 (1/1, 0/3), Penz* 14 (4/12, 2/4), Thiam NE, Van Der Keijl* 16 (8/18 da 2), Bonomi, Hatch, Madonna* 11 (1/3, 3/7), Finessi NE

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 20/48 – Tiri da 3: 8/28 – Tiri Liberi: 6/9 – Rimbalzi: 48 17+31 (Van Der Keijl 12) – Assist: 19 (Toffali 5) – Palle Recuperate: 9 (Madonna 3) – Palle Perse: 14 (Penz 4) – Cinque Falli: Novati

Arbitri: Correale D., Manco M.

Matteo Liberti