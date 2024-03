A2 – La Spezia batte Stella Azzurra con un gran secondo tempo

Cestistica Spezzina – Stella Azzurra Roma 55 – 47 (11-13, 24-28, 37-34, 55-47)



CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi* 15 (5/10, 1/4), Castelli, Cappellotto* 1 (0/3, 0/2), Templari 15 (5/11, 1/7), Baldassarre* 4 (1/3, 0/1), Moretti* 6 (2/5, 0/1), Carraro, Favre* 14 (6/15, 0/3), Candelori NE, Guzzoni, Guerrieri NE, Ratti NE

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 19/52 – Tiri da 3: 2/19 – Tiri Liberi: 11/14 – Rimbalzi: 53 17+36 (Favre 14) – Assist: 13 (Cappellotto 4) – Palle Recuperate: 12 (Guzzoni 4) – Palle Perse: 14 (Colognesi 3)

STELLA AZZURRA ROMA: Brzonova* 11 (5/9, 0/3), Comandini NE, Frigo* 4 (2/10, 0/2), Ndiaye, Vicentini NE, Zangara 2 (1/3 da 2), Pelka NE, Schena* 13 (4/11, 1/3), Garofalo* 5 (0/5, 1/4), Sasso* 12 (4/8, 1/6)

Allenatore: Chimenti J.

Tiri da 2: 16/46 – Tiri da 3: 3/18 – Tiri Liberi: 6/9 – Rimbalzi: 46 10+36 (Schena 12) – Assist: 7 (Brzonova 3) – Palle Recuperate: 11 (Brzonova 4) – Palle Perse: 18 (Frigo 5)

Arbitri: Guercio D., Marianetti A.

Ancora una vittoria per la Cestistica che, con un po’ di sofferenza, supera la Stella Azzurra Roma 55-47. Un’altra rimonta per la squadra bianconera e sempre con una squadra capitolina, dopo quella vincente con il Basket Roma di tre settimane fa: le ragazze di coach Corsolini, infatti, hanno dovuto migliorare il proprio rendimento per rientrare dal -8 toccato nel finale del secondo periodo, quando la Stella Azzurra aveva approfittato degli errori al tiro della compagine spezzina per portarsi avanti. Il parziale di 10-0 a cavallo tra i periodi centrali ha ridato alla Cestistica vigore e fiducia: dopo il sorpasso (30-28), le bianconere non si sono più voltate indietro, anche se hanno dovuto tenere alta la concentrazione, perché Roma è sempre rimasta a contatto, cedendo soltanto nei secondi finali senza riuscire a sfruttare un paio di occasioni importanti negli ultimi istanti di gara, a differenza di quanto fatto nel primo tempo. Meglio per la Cestistica, che ha stretto le maglie in difesa e concesso una maggiore quantità di tiri forzati alla Stella Azzurra, capitalizzando invece dall’altra parte del campo in transizione. Il momento chiave arriva all’inizio dell’ultimo quarto, quando le bianconere creano un parziale di 11-4 con Colognesi e Favre sugli scudi: le lunghe sono due delle tre spezzine in doppia cifra a fine partita, rispettivamente con 15 e 14 punti, assieme al capitano Templari. Il break ha fruttato un vantaggio in doppia cifra (+10, 48-38), poi sapientemente gestito dalla Cestistica nonostante la strenua resistenza della Stella Azzurra, che era riuscita a rientrare sul 48-44 dopo un parziale di 0-6, obbligando coach Corsolini al time-out per rimettere ordine in campo nelle fasi decisive della gara. Il successo porta la Cestistica all’ottavo posto in classifica, superando di fatto Giussano, sconfitta da San Giovanni Valdarno. Dopo la pausa per le festività pasquali, le bianconere torneranno in campo nel delicato impegno a Torino contro il Teen Basket, per difendere l’ultimo posto per qualificarsi ai play-off.

UFF.STAMPA CESTISTICA SPEZZINA