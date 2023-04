A2 – La Spezia espugna Vigarano e si prende il secondo posto

Vittoria agevole per la Cestistica, corsara sul campo di Vigarano col punteggio di 56-88. Agevole per meriti della squadra bianconera, abile ad incanalare da subito la partita nella propria direzione giocando con alta intensità e grande efficacia in attacco. Il +17 spezzino all’intervallo lungo non ha lasciato possibilità di replica alla compagine casalinga, che riesce a reggere l’impatto con le ospiti soltanto nel primo periodo. Per la Cestistica, tutte le giocatrici sono andate a segno, mentre sono cinque quelle in doppia cifra: guida la truppa Angelica Castellani con 16 punti, seguono Silvia Colgonesi con la doppia-doppia da 14 punti-10 rimbalzi e il capitano Elisa Templari sempre con 14, poi Martina Zolfanelli con 12 e Matilde Pini con 11. Si delinea anche il quadro dei playoff, dunque, con le bianconere che entrano come seconda testa di serie e affronteranno il Basket San Salvatore Selargius, con gara-1 in programma nel prossimo weekend. La partita dura di fatto 14 minuti, fin quando Vigarano tocca il -4 in un paio di occasioni, prima che le spezzine piazzino il break di 3-16 per il +17 (30-47). Nella ripresa la Cestistica continua a macinare, brava a non adagiarsi nonostante il vantaggio. Ecco che così arriva un altro parziale di 0-11 a favore delle bianconere che, in un certo senso, chiude anticipatamente la gara (41-65). L’ultimo periodo non regala particolari sussulti, con la compagine ospite in pieno controllo del ritmo della partita. Al PalaVigarano finisce 56-88.

TI RISTRUTTURO VIGARANO 56-88 CESTISTICA SPEZZINA (21-29, 34-51, 48-74)

VIGARANO: Sammartino 5, Edokpaigbe 6, Piedel 9, Conte 1, De Rosa, Perini 18, Bocola 2, Olajide 9, Cecili 6, Calanca, Matteucci, Armillotta. ALL: Grilli.

LA SPEZIA: Nerini 3, Colognesi 14, Templari 14, Zolfanelli 12, Castellani 16, Pini 11, Delboni 4, N’Guessan 7, Guzzoni 5, Ratti 2. ALL: Corsolini.

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina