A2 – La Spezia inizia nel modo migliore e viola il parquet di Mantova

La Cestistica comincia la nuova stagione nel migliore dei modi, riuscendo ad espugnare il PalaSguaitzer di Mantova col punteggio di 53-64. Un successo di personalità quello delle bianconere, avanti nella maggior parte della partita, abili a gestire ritmo e vantaggio anche quando le padrone di casa sembravano potersi avvicinare. Tre le bianconere in doppia cifra: top scorer di serata è il capitano Elisa Templari con 13 punti, seguita da Silvia Colognesi (doppia-doppia con 10 rimbalzi) e Léa Favre con 11.

La Cestistica parte con buon piglio e va avanti 2-8 nei primi minuti di gioco, a segno con quattro giocatrici del quintetto. Mantova però risponde, aggancia le spezzine imbrigliandole con la difesa, e trova un break di 10-0 che vale il +7 locale (19-12). Le bianconere però rimangono concentrate e piazzano un contro-parziale di 0-8 chiuso da Capra che, sul finale del primo periodo, porta le ospiti avanti 19-20. Nel secondo periodo le padrone di casa rimettono la testa avanti con i canestri di Novati e Fietta, prima che la Cestistica riprenda le redini della partita, soprattutto per propri meriti, ma sfruttando anche le imprecisioni di Mantova: Guzzoni e Baldassarre confezionano il nuovo sorpasso, il trio Capra-Favre-Carraro l’allungo che porta al +11 (25-36). Petronio e Dell’Olio accorciano per il MantovAgricoltura, ma il canestro di Colognesi manda le squadre all’intervallo lungo sul 29-38, con la stoppata di Guzzoni sulla sirena a negare l’avvicinamento delle lombarde.

Ad inizio terzo quarto Mantova parte forte e tocca il -6 (37-43), obbligando coach Corsolini a chiamare time-out. Le bianconere, però, riprendono il controllo del ritmo e rispondono con un break di 2-8 per ristabilire il vantaggio in doppia cifra (39-52). Nel finale di periodo Llorente accorcia sul 41-52 prima degli ultimi dieci minuti, in cui la Cestistica risponde ad ogni tentativo di rimonta delle padrone di casa. Le spezzine allungano anche fino al +17 (45-62) e cedono qualcosa nel finale, con Mantova che ricuce fino al -11 senza però dare mai la sensazione concreta di poter rimontare. Al PalaSguaitzer finisce 53-64 per la Cestistica.

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA 53-64 CESTISTICA SPEZZINA (19-20, 29-38, 41-52)

MANTOVA: Fietta 8, Novati 6, Llorente 9, Dell’Olio 4, Nwachukwu 2, Petronio 10, Buelloni, Cremona 2, Ranzato ne, Diagne ne, Orazzo 12, Perantoni ne. ALL: Purrone.

LA SPEZIA: Colognesi 11, Castelli ne, Cappellotto 3, Templari 13, Baldassarre 4, Carraro 6, Favre 11, Candelori ne, Guzzoni 8, Ratti ne, Capra 8. ALL: Corsolini.

Foto di Basket 2000 San Giorgio Mantova

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina