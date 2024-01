A2 – La Spezia non si sblocca, Carugate ingrana con una super Usuelli

Dimensione Bagno Carugate – Cestistica Spezzina 68 – 57 (17-20, 32-32, 51-44, 68-57)



DIMENSIONE BAGNO CARUGATE: Alieri NE, Melzi, Usuelli* 14 (2/5, 2/3), Rulli* 10 (3/12, 0/2), Cassani* 12 (5/15, 0/2), Albanelli 13 (2/8, 3/8), Caccialanza* 8 (1/2, 2/8), Andreone 1 (0/0, 0/0), Fabbricini 5 (1/2 da 2), Nespoli* 5 (1/5, 1/3), Rizzi NE

Allenatore: Silvestri A.

Tiri da 2: 15/49 – Tiri da 3: 8/26 – Tiri Liberi: 14/16 – Rimbalzi: 45 16+29 (Rulli 10) – Assist: 13 (Usuelli 3) – Palle Recuperate: 12 (Albanelli 5) – Palle Perse: 14 (Usuelli 5) – Cinque Falli: Rulli

CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi* 18 (7/10, 1/1), Castelli NE, Cappellotto* 2 (0/4, 0/1), Templari* 6 (3/8, 0/1), Baldassarre 6 (2/6, 0/2), Carraro, Favre* 16 (8/16, 0/2), Guzzoni NE, Guerrieri* 4 (2/2, 0/3), Ratti NE, Capra 5 (1/3, 0/3)

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 23/50 – Tiri da 3: 1/14 – Tiri Liberi: 8/12 – Rimbalzi: 48 12+36 (Colognesi 14) – Assist: 13 (Cappellotto 6) – Palle Recuperate: 10 (Colognesi 4) – Palle Perse: 22 (Cappellotto 6) – Cinque Falli: Cappellotto

Arbitri: Chiarugi A., Mariotti D.

Niente da fare per la Cestistica, che non riesce ad interrompere la serie negativa, allungatasi a cinque partite: nella prima trasferta del 2024 le bianconere escono sconfitte 68-57 dal palasport di Carugate. Dopo un buon primo tempo in cui le spezzine prendono in mano le redini della gara, quasi sempre avanti e con massimo vantaggio di nove lunghezze (21-30 ospite a metà del secondo periodo), le ragazze di coach Corsolini non riescono a mantenere ritmo e buon feeling col canestro per tutta la durata del match. Prima dell’intervallo lungo, a cui si arriva sul punteggio in parità 32-32, la Dimensione Bagno scalda i motori alzando l’intensità del proprio gioco e agguanta la Cestistica. Nel secondo tempo la squadra spezzina è spesso imprecisa in attacco, sebbene Carugate non lo sia molto di più, ma, nonostante tutto, riesce a rimanere in partita grazie ai rimbalzi d’attacco e ai punti delle proprie lunghe, autrici di due doppie-doppie: Colognesi è infatti la miglior marcatrice della gara con 18 punti e 14 rimbalzi, mentre Favre ha totalizzato 16 punti e 11 rimbalzi. Nell’ultimo periodo le ospiti provano a rientrare ma le padrone di casa rispondo colpo su colpo e non permettono alla Cestistica di avvicinarsi oltre il -7, a seguito di due triple e un gioco da tre punti che, a meno di due minuti dalla fine, spengono ogni speranza di rimonta ligure. L’1/14 nelle triple, inoltre, non ha decisamente aiutato le bianconere, che non sono riuscite a trovare punti pesanti da questo fondamentale. A Carugate finisce 68-57 per le padrone di casa, che ribaltano la differenza canestri nello scontro diretto. In classifica la Cestistica scende al decimo posto, sempre a quota 12 punti, mentre Carugate si avvicina ad 8, subito dietro in undicesima posizione.

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina