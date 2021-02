A2 – La Spezia, riscontrati casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra

La società Cestistica Spezzina comunica che, nella giornata di martedì, a seguito dei test anti-Covid eseguiti, sono stati riscontrati casi di positività all’interno di buona parte del gruppo squadra, tutti con sintomi lievi, e a cui rivolgiamo auguri di pronta guarigione. Come da protocollo, sono già state avvisate le autorità sanitarie locali e le persone contagiate poste in isolamento. Verrà chiesto, pertanto, il rinvio di alcune delle prossime gare della Cestistica – per quanto riguarda quella con Selargius, il rinvio era stato già chiesto prima di effettuare i suddetti test per motivi non inerenti al Covid –, nella speranza di poter riavere al più presto la squadra al completo.

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina