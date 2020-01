A2 – La Spezia solida e concreta, domata la Virtus Cagliari

La Crédit Agricole dà il benvenuto al 2020 con la vittoria per 61-42 sulla Virtus Cagliari, chiudendo così il girone d’andata al terzo posto in classifica. Il terzo posto significa anche primo turno di Coppa Italia contro Crema, arrivata seconda nel girone nord. Tornando alla gara odierna, la Cestistica ha faticato in avvio, ma poi è riuscita a prendere il controllo della partita, allungando negli ultimi quindici minuti. Ben quattro le giocatrici in doppia cifra: Templari è la miglior realizzatrice con 16 punti, Sarni fa doppia-doppia da 15 e 10 rimbalzi, Olajide 11 e Diene 10.

Nei 10 minuti iniziali la Crédit Agricole fatica, tant’è che chiude il primo quarto sotto di un punto (17-18), concedendo troppi punti in campo aperto alle ospiti. Il 9-0 in principio di seconda frazione indirizza la partita (26-18) ma, nonostante il colpo subìto, la Virtus rimane comunque a contatto sul -3 con un canestro di Brunetti, prima che la tripla di Templari mandi le squadre negli spogliatoi sul 32-26 per le bianconere.

Nella ripresa la Cestistica allunga ulteriormente, ma senza chiudere definitivamente la partita: due tiri liberi di Templari regalano il primo vantaggio in doppia cifra (+11, 44-33). In chiusura di quarto, sul 49-36, Diene prende il suo primo fallo tecnico. Il secondo, però, arriva qualche minuto dopo, all’inizio dell’ultima frazione, il che obbliga la giocatrice bianconera a lasciare il campo. Per fortuna (e anche per bravura) della Crédit Agricole, la Virtus non approfitta dell’assenza dell’ala spezzina, riuscendo a ricucire soltanto fino al -10. Nel finale la Cestistica allunga ancora, chiudendo la partita sul 61-42.

CRÉDIT AGRICOLE LA SPEZIA 61-42 SURGICAL VIRTUS CAGLIARI (17-18, 32-26, 49-36)

LA SPEZIA: Diene 10, Packovski 5, Corradino 4, Templari 16, Moretti, Tosi, Mori ne, Salvestrini, Meriggi, Sarni 15, Olajide 11. ALL: Corsolini.

VIRTUS CAGLIARI: Pisano, Sanna, Giuseppone 8, Georgieva 4, Boneva, Zolfanelli 8, Guilavogui 9, Brunetti 10, Podda, Pellegrini 3, Bettoli. ALL: Iris Ferazzoli.

Area Comunicazione Credit Agricole La Spezia