A2 – La Spezia spazza via il Cus Cagliari

Trasferta da dimenticare in fretta per le cagliaritane. Nel 9° turno del campionato di serie A2 femminile, il CUS rimedia l’ottava sconfitta in nove gare contro la Cestistica Spezzina (77-36). Eppure in Liguria le universitarie erano partite bene e con un buon ritmo, ma la siccità di canestri ha spento i tentativi di rimonta di Gagliano e compagne. Al contrario, le padrone di casa hanno realizzato una pioggia di canestri, in particolare di triple a firma, soprattutto, di Zolfanelli, autrice di sei bombe dai 6.75 su sette tentativi (85% dal campo).

LA GARA – Il CUS inaugura il referto di gara dopo appena otto secondi con Giangrasso. Le padrone di casa replicano con un mini parziale di 7-0, poi ancora Giangrasso e Saias ricuciono lo strappo. Zolfanelli replica, ma Paoletti e Gagliano hanno ugualmente punti nelle mani. Il CUS concede molto a rimbalzo ma è anche precisa al tiro. Il match in questa prima frazione è equilibrato e si chiude 15-13. Castellani mette la firma sulle battute iniziali del secondo periodo, il pareggio CUS arriva con due canestri di seguito di Stawinska ma poi con N’guessan e Castellani la Cestistica torna a +8 (25-17). Le padrone di casa allungano con Castellani, portandosi sul +13 (32-19). Le universitarie optano per la zona, Templari la buca dai 6.75, Gagliano risponde dalla stessa lunghezza. Si va all’intervallo lungo sul 35-24.

Il CUS sembra essere ancora in corsa ma Zolfanelli e Templari non sbagliano un colpo da tre (61-30). La valanga di triple proseguirà con la nuova entrata Amadei, e Zolfanelli, ancora da tre, costringe Xaxa al time-out (42-28). La musica non cambia neanche con la zona, in una serata estremamente positiva per le liguri: l’ennesima tripla di Zolfanelli porta la Cestistica a +19. Il terzo quarto si chiude 55-30, con la partita ormai compromessa. Le universitarie segnano solo 12 punti nella seconda frazione di gara, e l’ultimo quarto conferma una serata avara di canestri. Nessuna tra le cussine arriva in doppia cifra. Per Gagliano continua il buon periodo di forma personale: chiude con 9 punti e 6 rimbalzi.

Coach Xaxa: “È stata una partita non facile, già da metà del secondo quarto abbiamo pagato la fisicità delle avversarie. Dal terzo quarto il loro break ci ha stordito e non siamo più riuscite a ridurre lo svantaggio. Adesso resettiamo, non siamo la squadra vista negli ultimi due quarti. Si torna in palestra senza drammi, proveremo a rimettere in marcia il nostro gioco e il nostro spirito subito, a partire dalla prossima partita”.

Spezzina:. Colognesi 10, Zolfanelli 21, Castellani 11, Delboni 2, Guzzoni 2, Nerini, Templari 11, Della Margherita, Pini 9, N’guessan 7, Amedei 4. All.: Corsolini.

Cus: Puggioni 2, Saias 8, Giangrasso 5, Gagliano 9, Stawinska 4, Paoletti 2, Caldaro 6, Scanu, Usai, Testoni. All.: Xaxa F.

Parziali: 15-13, 20-11, 20-6, 22-6.

UFF.STAMPA CUS CAGLIARI