A2 – La Spezia supera in volata Moncalieri

Cestistica Spezzina – Tecnoengineering Moncalieri 57 – 56 (12-20, 27-36, 43-48, 57-56)



CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi* 6 (3/7, 0/3), Castelli NE, Cappellotto 2 (1/1 da 2), Templari* 6 (2/4, 0/5), Baldassarre* 13 (5/7, 1/3), Moretti* 5 (2/7 da 2), Carraro 5 (1/4, 0/1), Favre* 17 (7/12, 1/2), Candelori NE, Guzzoni 3 (0/2, 1/5), Guerrieri NE, Ratti NE. Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 21/44 – Tiri da 3: 3/19 – Tiri Liberi: 6/9 – Rimbalzi: 30 7+23 (Colognesi 9) – Assist: 10 (Moretti 3) – Palle Recuperate: 12 (Guzzoni 3) – Palle Perse: 13 (Baldassarre 4)

TECNOENGINEERING MONCALIERI: Carnevale Schianca, Cordola* 10 (5/6, 0/2), Giordano, Pasero* 2 (1/3 da 2), Landi* 5 (1/4, 1/2), Mitreva 3 (0/1, 1/6), Salvini* 10 (5/7 da 2), Ramasso, Nicora NE, Jakpa 9 (3/6 da 2), Cicic* 17 (4/8, 3/6). Allenatore: Terzolo P.

Tiri da 2: 19/38 – Tiri da 3: 5/16 – Tiri Liberi: 3/5 – Rimbalzi: 42 8+34 (Jakpa 6) – Assist: 13 (Salvini 5) – Palle Recuperate: 7 (Landi 3) – Palle Perse: 24 (Pasero 5)

Arbitri: Vastarella G., Di Luzio F.

La Cestistica se la vede brutta, finisce sotto di 14 punti, ma vince 57-56 all’ultimo respiro dopo una rimonta eroica. Encomiabili le ragazze di coach Corsolini, che compiono la rimonta a cavallo tra terzo ed ultimo quarto, costruendo un parziale di 16-0 in cui sigillano il proprio canestro e trovano l’unico momento di effettiva continuità offensiva. Favre e Baldassarre sono le spezzine in doppia cifra, rispettivamente con 17 e 13 punti. La gara comincia all’insegna dell’equilibrio, la Cestistica va avanti di tre lunghezze, poi Moncalieri piazza un break di 2-17 tra fine primo e inizio secondo quarto, capitalizzando al meglio le distrazioni difensive della compagine bianconera (14-24). La zona spezzina rallenta l’attacco della Libertas, così la Cestistica ne approfitta per riavvicinarsi fino al -5 (27-32), prima che Jakpa segni sotto canestro e dalla lunetta per mandare le squadre all’intervallo lungo sul 27-36. Nella ripresa Moncalieri tocca il suo massimo vantaggio, +14, con le bianconere che barcollano ma non demordono. Quando ogni speranza sembra persa, l’orgoglio della Cestistica esce fuori: coach Corsolini manda in campo il quintetto Favre-Carraro-Guzzoni-Cappellotto-Moretti per provare la rimonta, con tutte e cinque le giocatrici spezzine a contribuire offensivamente al break di 16-0 che ribalta totalmente la partita, grazie alla una ritrovata efficacia difensiva e a punti facili in transizione. Nell’ultimo quarto, così, la Cestistica si ritrova avanti 50-48. Landi chiude il parziale spezzino, Favre firma il nuovo vantaggio bianconero, poi Mitreva s’inventa una tripla da oltre 7 metri per il sorpasso di Moncalieri (52-53). Colognesi segna per il controsorpasso, poi arriva una serie di 1/2 dalla lunetta per entrambe le squadre, con le padrone di casa che vanno a bersaglio in tre tentativi. A nulla serve l’appoggio a canestro di Salvini nell’ultimo istante di gara. Al PalaMariotti finisce 57-56 per la Cestistica che, con questo successo, si avvicina all’ottavo posto di Giussano, ora a -2 in classifica.

UFF.STAMPA CESTISTICA SPEZZINA