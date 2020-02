A2 – La Spezia torna a vincere, battuta nettamente High School Basket Lab

La Crédit Agricole riprende a marciare dopo la sconfitta con Faenza, tornando a vincere a Roma con l’High School Basket Lab col punteggio di 37-77. È bastato un quarto alle spezzine per indirizzare la contesa nella propria direzione, un 4-27 che ha permesso alle bianconere di amministrare l’ampio vantaggio per i restanti trenta minuti. L’High School Basket Lab rimane a contatto fino al 4-9 di Varaldi, prima di subire un parziale di 0-18 in favore delle ospiti che non lascia repliche alla compagine di casa. Quattro le giocatrici della Cestistica in doppia cifra: la solita Templari (17 punti), poi Packovski (13), Olajide (15) e Salvestrini (14), con quest’ultima impiegata per quasi mezz’ora di gioco. Tanto spazio anche per Diletta Moretti, ed è arrivato pure l’esordio di Martina Gemignani, classe 2001, rimasta in campo per poco più di nove minuti.

Con questo successo la Crédit Agricole rimane salda al terzo posto con 28 punti e aggancia Faenza, a riposo in questo turno. In testa sempre Campobasso a quota 30, però con una partita in più. Nella prossima giornata le bianconere ospiteranno Umbertide al PalaMariotti, con palla a due in programma per domenica 16 alle ore 18.

High School Basket Lab – CA Carispezia Cestistica Spezzina 37 – 77(4-27, 12-45, 25-59, 37-77)

HIGH SCHOOL BASKET LAB: Logoh* 6 (2/8, 0/2), Ronchi* 14 (4/5, 2/6), Varaldi 8 (1/6, 2/4), Susca, Braida*, Volpe 2 (1/2, 0/1), Arado*, Lanzilotti, Savatteri* 3 (1/6 da 2), Keshi, Medeot 4 (1/5 da 2)

Allenatore: Lucchesi G.

Tiri da 2: 10/37 – Tiri da 3: 4/14 – Tiri Liberi: 5/12 – Rimbalzi: 33 8+25 (Ronchi 7) – Assist: 4 (Ronchi 3) – Palle Recuperate: 5 (Ronchi 2) – Palle Perse: 25 (Ronchi 5)

CA CARISPEZIA CESTISTICA SPEZZINA: Diene* 2 (1/4, 0/1), Packovski* 13 (3/6, 1/5), Templari* 17 (3/5, 3/4), Gemignani, Moretti 4 (2/4 da 2), Tosi*, Mori 6 (3/6, 0/5), Salvestrini 14 (3/6, 2/3), Sarni* 6 (3/3 da 2), Olajide 15 (5/10, 0/1)

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 23/47 – Tiri da 3: 6/20 – Tiri Liberi: 13/17 – Rimbalzi: 44 14+30 (Packovski 9) – Assist: 16 (Packovski 6) – Palle Recuperate: 15 (Packovski 3) – Palle Perse: 11 (Templari 4)

Arbitri: Del Gaudio A., Giambuzzi U.